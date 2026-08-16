"Ludzie wypadli z autobusu". Poszkodowani relacjonują wypadek na Węgrzech

W skrócie Jedna z osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech opisywała, że to była jej pierwsza pielgrzymka. Ocalali dzielą się swoimi relacjami.

Autokar z 59 pielgrzymami wracającymi z Medjugorie miał tragiczny wypadek na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku mogło być zaśnięcie kierowcy, a prokuratura prowadzi śledztwo i pozostaje w kontakcie z węgierskimi służbami.

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Autokarem, którym podróżowali pielgrzymi wracający z Medjugorie podróżowało 59 osób. 12 z nich poniosło śmierć, stan 10 określany jest jako ciężki. Pozostali odnieśli niewielkie obrażenia.

Część poszkodowanych zdołała już podzielić się swoimi relacjami z mediami. - Zamknęłam oczy i nagle usłyszałam taki dziwny szum - opowiadała jedna z kobiet w rozmowie z TVN24.

Tragedia podczas pielgrzymki. Poruszające relacje uczestników wypadku

Kobieta, z którą rozmawiała telewizja wskazywała, że tuż przed wypadkiem leżała na podłodze autokaru, ponieważ bolała ją noga. - Posypało się coś na mnie, piasek, czy szkło. Coś ostrego - mówiła.

Jak wskazywała, uczestnicy pielgrzymki próbowali pomagać sobie wzajemnie. - Młody chłopak wybił luk i zaczęli mnie ludzie wyciągać - opowiadała.

Inny z rozmówców medium bagatelizował odniesione przez siebie rany. - Mam mało obrażeń - mówił i przyznał, że pielgrzymka do Medjugorie była pierwszą, w której uczestniczył.

- Było tak pięknie - mówił, gdy w jego oczach szkliły się łzy.

Kolejny mężczyzna, z którym rozmawiała stacja wskazywał, że jemu i jego żonie udało się wyjść z autokaru o własnych siłach. - Widok był makabryczny. Ludzie byli pod spodem, wypadli z autobusu - opowiadał.

12 osób zginęło w wypadku pielgrzymkowego autokaru

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 na wschodzie Węgier. Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z pielgrzymami wracającymi do Polski z Bośni i Hercegowiny zjechał ze swojego pasa ruchu, a pojazd wpadł do rowu i dachował.

Śledczy ustalili wstępnie, że kierowca najprawdopodobniej zasnął za kierownicą.

Prokuratura w Krośnie prowadzi śledztwo w sprawie. "Pozostajemy w ścisłej współpracy z organami węgierskimi oraz w pełnej koordynacji ze służbami konsularnymi MSZ" - przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek.

Bliscy poszkodowanych mogą skorzystać ze specjalnej infolinii uruchomionej przez Ambasadę RP w Budapeszcie: +36 20 472 9502.



