W skrócie Most Łańcuchowy w Budapeszcie został podświetlony na niebiesko-żółto na znak solidarności z Ukrainą podczas jej Dnia Niepodległości.

Gest spotkał się z ostrą krytyką polityków związanych z rządem Viktora Orbana, którzy uznali to za nieodpowiednie zachowanie burmistrza.

Rząd i partia Fidesz podkreślają napięte relacje z Ukrainą oraz sprzeciw wobec jej integracji z Unią Europejską.

Na 24 sierpnia przypadła 34. rocznica uzyskania niepodległości przez Ukrainę. Władze Budapesztu postanowiły uczcić ten dzień, przygotowując świetlną iluminację na Moście Łańcuchowym.

Przeprawa, będąca jedną z wizytówek węgierskiej stolicy, na znak solidarności z zaatakowanym przez Rosję krajem, przybrała wieczorem niebiesko-żółte barwy. Pomysł ten nie spodobał się politykom rządzącej partii Viktora Orbana.

Budapeszt. Most Łańcuchowy w barwach Ukrainy. "To wstyd"

Działania włodarza Budapesztu skomentowała szefowa klubu parlamentarnego Fideszu Alexandra Szentkirályi.

Polityk w swoim wpisie nawiązała do słów Wołodymyra Zełenskiego, który nie wykluczył dalszych ataków na rurociąg Przyjaźń, którym rosyjska ropa płynie do Węgier. - Zawsze wspieraliśmy przyjaźń pomiędzy Ukrainą i Węgrami, ale obecnie jej istnienie zależy od postawy Węgier - mówił ukraiński przywódca.

"W dniu, w którym prezydent Ukrainy zagroził Węgrom, burmistrz ubiera Budapeszt w ukraińskie barwy. To wstyd. (...) Może burmistrz powinien dopilnować, żeby autobusy w Budapeszcie nie wybuchały i nie płonęły jak fajerwerki" - napisała na Facebooku.

- Co robi przywódca miasta, gdy jego mieszkańcy są zagrożeni i szantażowani przez inne państwo? Według Gergely'ego Karácsony'ego (burmistrz Budapesztu - red.) odpowiedzią jest udekorowanie jednego z najbardziej ikonicznych mostów i symboli naszego wspaniałego kraju, Mostu Łańcuchowego, w barwy kraju, który im zagraża - przekazał inny przedstawiciel frakcji rządzącej, Béla Radics.

Węgry. Rząd Viktora Orbana kontra Ukraina, napięte relacje

Radics ubolewał, że włodarz Budapesztu po słowach Zełenskiego zachował się nieprzyzwoicie. - Nasze serca są czerwono-biało-zielone (barwy węgierskiej flagi - red.). (...) Najważniejszym zadaniem burmistrza byłoby zapewnienie prawidłowego funkcjonowania miasta. Nie powinniśmy stawać w obronie Ukraińców, ale Węgrów - przekonywał polityk Fideszu.

Rządząca partia Viktora Orbana uważa, że opozycyjny względem nich Gergely Karácsony źle sprawuje swoje stanowisko, czego przykładem są: pożary autobusów komunikacji miejskiej czy plaga szczurów w niektórych dzielnicach Budapesztu.

Fidesz jasno sprzeciwia się dalszej integracji Ukrainy z Unią Europejską, blokując rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. - Gdybyśmy zintegrowali Ukrainę z Unią Europejską, zintegrowalibyśmy wojnę - tłumaczył w czerwcu Orban.

Źródło: hirado.hu

