Cruz wrócił do Teksasu, by obiecać pomoc i zadeklarować poprawę systemu ostrzegania, jednak wcześniej popierał ustawę ograniczającą wydatki na służby meteorologiczne.

Gubernator Teksasu Ted Cruz przebywał na wakacjach w Grecji, gdy w jego stanie doszło do tragicznej powodzi błyskawicznej.

- On coś tam mruknął. Jego żona rzuciła w moją stronę brzydkie spojrzenie. Potem poszli dalej ze swoim przewodnikiem - dodaje źródło portalu.

USA. Powodzie w Teksasie, a gubernator na urlopie. To nie pierwszy raz

Cruz przerwał swój urlop i w poniedziałek był na terenach powodziowych. Obiecał poszkodowanym pomoc. Mówił, że należy przyjrzeć się sytuacji i ocenić, co można było zrobić lepiej, by zapobiec takiej tragedii. - Fakt, że dziewczyny śpią w swoich domkach, gdy woda powodziowa się podnosi, oznacza, że coś tam poszło nie tak. Musimy to naprawić i mieć lepszy system ostrzegania, aby dzieci nie znalazły się w niebezpieczeństwie - mówił.