USA. Ludzie elit na "liście Epsteina". Ujawniono nazwiska

Ujawnienie akt sprawy finansisty oskarżonego o przestępstwa seksualne, to efekt rozporządzenia sędzi federalnej Nowego Jorku Loretty A. Preski z 19 grudnia 2023 r., które dotyczy złożonego w 2015 roku i rozstrzygniętego już pozwu Virginii Giuffre przeciwko Maxwell. Maxwell została wówczas oskarżone przez Giuffre o to, że ułatwiła Epsteinowi seksualne wykorzystanie nieletniej wówczas dziewczyny.

Bill Clinton i Michael Jackson

Donald Trump chwalił się znajomością z Epsteinem

Giuffre mówiła w wywiadach, że nie uprawiała seksu z Trumpem, lecz on flirtował z nią. Sjoberg zeznała, że kiedy podczas jednego z lotów z Epsteinem musieli lądować w Atlantic City, gdzie Trump prowadził wówczas kasyno, Epstein zasugerował, by zadzwonić do Trumpa i pójść do kasyna.