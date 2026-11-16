W skrócie Sąd w Paragwaju nakazał przeniesienie obalonego w procedurze impeachmentu prezydenta Santiago Peny do więzienia wojskowego.

Polityk jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nadużycie zaufania w związku z upadkiem banku Ueno.

Upadek trzeciego co do wielkości banku w kraju doprowadził do zablokowania blisko 3 milionów kont użytkowników i masowych protestów społecznych.

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Władze Paragwaju prowadzą dochodzenie ws. upadku trzeciego co do wielkości banku w kraju.

Na początku miesiąca powiązany z Peną bank Ueno zablokował dostęp do prawie 3 milionów kont użytkowników, co szybko doprowadziło do odsunięcia prezydenta od władzy oraz do zmian w banku centralnym, w tym do dymisji jego szefa.

Paragwaj. Obalony prezydent trafił do więzienia wojskowego

Santiago Pena, decyzją właściwego sądu, został umieszczony w areszcie tymczasowym. Teraz sąd zdecydował się na przeniesienie go do wojskowego zakładu zamkniętego.

Upadek banku i brak możliwości wypłaty pieniędzy doprowadził do paraliżu w sklepach i protestów na ulicach.

Paragwaj. Prezydent Santiago Pena został poddany procedurze impeachmentu Handout AFP

Położony w centralnej części Ameryki Południowej kraj stał się symbolem korupcji i braku odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa finansowego.

W efekcie urząd stracił dotychczasowy prezydent, a miliony obywateli wciąż nie mają dostępu do swoich oszczędności.

Pena w przeszłości powiązany był z Ueno Bankiem

W jaki sposób Pena jest powiązany z tym finansowym skandalem? Polityk, który objął urząd w 2023 roku, do wiosny 2025 roku był udziałowcem Grupo Vazquez, konglomeratu będącego właścicielem Ueno Banku.

Dokonywał on inwestycji i transakcji bez pokrycia, wskutek czego pieniądze nie wracały do instytucji. Zareagował tamtejszy bank centralny, który objął procedurą upadłościową Ueno zapewniając, że pieniądze będą zwrócone w około 98 proc. Do tego jednak na razie nie doszło.

Prezydent Paragwaju po wybuchu skandalu chciał podać się do dymisji. Na to się jednak nie zgodził Senat ponieważ lokalne prawo zakłada, że przywódca, który sam poda się do dymisji, objęty jest immunitetem. Parlament zdecydował się więc na przeprowadzenie skutecznej procedury impeachmentu.

Pena stracił niemal natychmiast urząd, a do jego rezydencji wkroczyły służby pod nadzorem prokuratora.

W kompleksie budynków w trakcie przeszukania odkryto m.in. ogromny podziemny bunkier, w którym najprawdopodobniej ukrywano gotówkę i oszczędności.



