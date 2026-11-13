Loty samolotów wstrzymane w całych USA. Pierwsze informacje

W skrócie Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) wstrzymała wszystkie odloty samolotów w kraju ze względu na nadzwyczajne problemy z komunikacją.

Sekretarz transportu USA Sean Duffy potwierdził, że awaria łączności dotknęła wszystkie Centra Kontroli Ruchu Lotniczego, co wymaga dalszych prac techników.

Obecnie w Stanach Zjednoczonych odnotowano opóźnienia lub odwołania około 7 tysięcy lotów.

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O sprawie poinformowała agencja Reutera. Z jej relacji wynika, że Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) ogłosiła w piątek ogólnokrajowe wstrzymanie wszystkich odlotów "z powodu nadzwyczajnych okoliczności i względów bezpieczeństwa".

Wcześniej poinformowano o "poważnych problemach z łącznością w kontroli ruchu lotniczego".

USA. FAA wstrzymała wszystkie loty w kraju ze względu na problemy techniczne

Ogłoszenie to - jak podał Reuters - oznacza, że samoloty znajdujące się w powietrzu mogą lądować, ale samoloty na ziemi nie mogą startować.

Niedługo przed ogłoszeniem problemów FAA wstrzymała ruch lotniczy w Chicago z powodu problemów z łącznością kontroli ruchu lotniczego. "Wszystkie odlatujące samoloty powinny pozostać na ziemi do odwołania" - podała administracja, po czym dodała, że loty międzynarodowe będą "rozpatrywane indywidualnie".

Sytuację potwierdził sekretarz transportu Stanów Zjednoczonych Sean Duffy. Jak zaznaczył, decyzję o wstrzymaniu lotów podjęto "w związku z problemem komunikacyjnym, który dotknął wszystkie Centra Kontroli Ruchu Lotniczego". Dodał też, że technicy z FAA badają tę sprawę.

Wstrzymanie lotów w USA. Tysiące opóźnionych i odwołanych samolotów

Dodajmy, że Reuters próbował się bezpośrednio skontaktować się z Federalną Administracja Lotnictwa, ale ta nie odpowiedziała na prośbę o komentarz. FAA nie poinformowała również, ile mogą potrwać utrudnienia.

Obecnie - w związku ze wstrzymaniem startów - w USA doszło do opóźnienia lub odwołania około 7 tysięcy lotów.

Przypomnijmy, że to drugi raz od ataków na World Trade Centre z 11 września 2001 roku, gdy w Stanach Zjednoczonych wprowadzono ogólnokrajowe wstrzymanie wszystkich odlotów.

Poprzedni raz miało to miejsce w styczniu 2023 roku, kiedy to FAA wstrzymała wszystkie loty krajowe na mniej niż dwie godziny.

Źródło: Reuters



