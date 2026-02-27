Loty Epsteina pod lupą. Wielka Brytania wszczęła śledztwo
Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii wszczęło śledztwo, aby ustalić, czy Jeffrey Epstein wykorzystywał bazy tamtejszego lotnictwa podczas swoich wizyt na Wyspach. Podjęcie działań miał nakazać sekretarz obrony John Healey. Według ustaleń BBC przestępca odbył łącznie około 90 lotów z brytyjskich lotnisk.
W skrócie
- Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii wszczęło śledztwo w sprawie możliwego wykorzystywania baz RAF przez Jeffreya Epsteina.
- Były premier Gordon Brown zażądał dochodzenia dotyczącego powiązań byłego księcia Andrzeja z Epsteinem i korzystania z baz lotniczych.
- Policja hrabstwa Essex analizuje nowe informacje o prywatnych lotach Epsteina na lotnisku Londyn-Stansted.
Brytyjskie ministerstwo zdecydowało o rozpoczęciu działań po tym, jak były premier Gordon Brown zażądał rozpoczęcia dochodzenia w celu ustalenia, czy były książę Andrzej korzystał z baz brytyjskiego lotnictwa (RAF), aby spotkać się z Jeffreyem Epsteinem.
Uwagę polityka zwrócił szczególnie lot, jaki przestępca odbył w grudniu 2000 roku, gdy jego samolot wylądował w bazie lotniczej w Norfolk. Leży ona około 30 kilometrów od królewskiej rezydencji w Sandringham.
Akta Jeffreya Epsteina. Wielka Brytania wszczęła dochodzenie
Jak przypomina BBC, w zeszłym roku śledztwo przeprowadzone przez dziennikarzy tej stacji wykazało, iż Epstein około 90 razy znalazł się na pokładach samolotów korzystających z brytyjskich portów lotniczych. Podczas niektórych z nich towarzyszyły mu Brytyjki, które później przekazały, iż padły ofiarą nadużyć.
Jak podało BBC, przeprowadzenie śledztwa nakazał sekretarz obrony Wielkiej Brytanii John Healey, a w jego ramach przejrzane zostaną wszystkie zapisy dotyczące lotów Epsteina w bazach RAF. - Aby mieć pewność, że wszelkie informacje związane z jego zbrodniami zostaną ujawnione i przekazane odpowiednim władzom - przekazał rzecznik resortu.
Zapewnił on, że ministerstwo będzie wspierać również wysiłki policji. "Nasze myśli są z wszystkimi ofiarami haniebnych zbrodni Epsteina" - zadeklarował.
Nowe śledztwo ws. Epsteina w Wielkiej Brytanii. Chodzi o jego loty
Brytyjskie wojsko dopuszcza możliwość korzystania z należących do sił zbrojnych baz przez komercyjne i prywatne samoloty, jeżeli lądowania i starty nie przeszkadzają w ich normalnym działaniu. W zeszłym tygodniu policja z hrabstwa Essex poinformowała z kolei, że "ocenia najnowsze informacje" dotyczące prywatnych lotów przestępcy na porcie lotniczym Londyn-Stansted.
Samo lotnisko w oświadczeniu podkreśliło, że terminale używane do obsługi prywatnych samolotów są "całkowicie odrębne" od komercyjnych, a kontrole przybywających tą drogą pasażerów są przeprowadzane bezpośrednio przez Straż Graniczą.
