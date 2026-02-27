W skrócie Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii wszczęło śledztwo w sprawie możliwego wykorzystywania baz RAF przez Jeffreya Epsteina.

Były premier Gordon Brown zażądał dochodzenia dotyczącego powiązań byłego księcia Andrzeja z Epsteinem i korzystania z baz lotniczych.

Policja hrabstwa Essex analizuje nowe informacje o prywatnych lotach Epsteina na lotnisku Londyn-Stansted.

Brytyjskie ministerstwo zdecydowało o rozpoczęciu działań po tym, jak były premier Gordon Brown zażądał rozpoczęcia dochodzenia w celu ustalenia, czy były książę Andrzej korzystał z baz brytyjskiego lotnictwa (RAF), aby spotkać się z Jeffreyem Epsteinem.

Uwagę polityka zwrócił szczególnie lot, jaki przestępca odbył w grudniu 2000 roku, gdy jego samolot wylądował w bazie lotniczej w Norfolk. Leży ona około 30 kilometrów od królewskiej rezydencji w Sandringham.

Akta Jeffreya Epsteina. Wielka Brytania wszczęła dochodzenie

Jak przypomina BBC, w zeszłym roku śledztwo przeprowadzone przez dziennikarzy tej stacji wykazało, iż Epstein około 90 razy znalazł się na pokładach samolotów korzystających z brytyjskich portów lotniczych. Podczas niektórych z nich towarzyszyły mu Brytyjki, które później przekazały, iż padły ofiarą nadużyć.

Jak podało BBC, przeprowadzenie śledztwa nakazał sekretarz obrony Wielkiej Brytanii John Healey, a w jego ramach przejrzane zostaną wszystkie zapisy dotyczące lotów Epsteina w bazach RAF. - Aby mieć pewność, że wszelkie informacje związane z jego zbrodniami zostaną ujawnione i przekazane odpowiednim władzom - przekazał rzecznik resortu.

Zapewnił on, że ministerstwo będzie wspierać również wysiłki policji. "Nasze myśli są z wszystkimi ofiarami haniebnych zbrodni Epsteina" - zadeklarował.

Nowe śledztwo ws. Epsteina w Wielkiej Brytanii. Chodzi o jego loty

Brytyjskie wojsko dopuszcza możliwość korzystania z należących do sił zbrojnych baz przez komercyjne i prywatne samoloty, jeżeli lądowania i starty nie przeszkadzają w ich normalnym działaniu. W zeszłym tygodniu policja z hrabstwa Essex poinformowała z kolei, że "ocenia najnowsze informacje" dotyczące prywatnych lotów przestępcy na porcie lotniczym Londyn-Stansted.

Samo lotnisko w oświadczeniu podkreśliło, że terminale używane do obsługi prywatnych samolotów są "całkowicie odrębne" od komercyjnych, a kontrole przybywających tą drogą pasażerów są przeprowadzane bezpośrednio przez Straż Graniczą.

Źródło: BBC

