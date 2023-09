Rosjanie mogli przystępować do egzaminu w terminie od 11 kwietnia do 29 sierpnia. Do udziału w teście zgłosiło się ponad 13 tys. osób, ale faktyczna liczba uczestników okazała się mniejsza i wyniosła ponad 11 tys. Około 6,5 tys. obywateli Rosji zadeklarowało, że zamierza zdawać egzamin ponownie - poinformowała dyrektor Narodowego Centrum Edukacji (VISC) Liene Voronenko.