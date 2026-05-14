W skrócie Minister rolnictwa Armands Krauze został zatrzymany przez łotewskie służby antykorupcyjne, co potwierdził minister gospodarki Viktors Valainis.

Prokuratura Generalna Łotwy prowadzi postępowanie dotyczące udzielania koncesji prywatnym firmom przez urzędników państwowych, co mogło narazić państwowego zarządcę lasów na straty.

Na łotewskiej scenie politycznej trwa chaos po dymisji premier Eviki Silinej i rezygnacji ministra obrony Andris Sprudsa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W oświadczeniu przekazanym łotewskiej agencji KNAB poinformowało, że w podjętych działaniach "wspiera prokuraturę w wykonywaniu czynności procesowych".

W marcu br. Prokuratura Generalna Łotwy wszczęła postępowanie karne w sprawie możliwych, niezgodnych z prawem koncesji udzielanych przez urzędników państwowych prywatnym spółkom przemysłu drzewnego. Miały one narazić na straty państwowego zarządcę lasów, firmę Latvijas Valsts Mezi (LVM).

Chaos na Łotwie. Minister zatrzymany, miał narazić lasy na straty

Niezgodne z prawem działania miały polegać m.in. na "korektach cen w długoterminowych umowach z LVM". Chodzi o decyzje ministra rolnictwa Armandsa Krauzego z grudnia 2023 r. i czerwca 2024 r. dot. "dostosowania cen drewna sprzedawanego przez LVM do cen rynkowych". Prokuratura odmówiła dalszych szczegółów, uzasadniając to troską o dobro śledztwa.

W grudniu ub.r. sam Krauze zwrócił się do prokuratury o ocenę zgodności z prawem tych regulacji oraz podejmowanych na ich podstawie decyzji urzędników państwowych. Zatrzymany minister wielokrotnie podkreślał, że audyt wewnętrzny w kierowanym przezeń resorcie nie wykazał żadnych dowodów na to, by "państwo poniosło jakiekolwiek straty w wyniku udzielania wsparcia producentom drewna".

Premier Łotwy Evika Silina zawiesiła wcześniej Krauzego w pełnieniu obowiązków ministra rolnictwa. Zatrzymanie polityka to kolejny kryzys na łotewskiej scenie politycznej w ostatnim czasie. W czwartek szefowa rządu podała się do dymisji.

Jeszcze wcześniej ze swojego stanowiska zrezygnował minister obrony, Andris Spruds. Stało się to po tym, jak w łotewską przestrzeń powietrzną wleciały ukraińskie drony, które uszkodziły zbiorniki na ropę. Silina domagała się jego rezygnacji, argumentując, że systemy antydronowe nie zostały dostatecznie szybko uruchomione.

"Polityczny WF": Zgrzyt wokół Ziobry na linii Warszawa - Waszyngton INTERIA.PL