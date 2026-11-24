W skrócie Łotwa analizuje możliwość zamknięcia granicy z Rosją, a premier Andris Kulbergs zlecił ministerstwom przygotowanie raportu o konsekwencjach tej decyzji do przyszłego tygodnia.

Estonia ogłosiła zamknięcie granicy z Rosją od 1 grudnia w odpowiedzi na próbę podpalenia fabryki dronów, o co oskarżono rosyjski wywiad wojskowy GRU.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oraz Maria Zacharowa skrytykowali decyzję Estonii, oskarżając ten kraj o naruszanie praw obywateli i budowanie muru.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Łotewski premier Andris Kulbergs w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że ta sprawa wymaga szczegółowej analizy.

Portal Delfi, powołując się na słowa szefa tamtejszego rządu, dodał, że uwzględnione mu zostać m.in. bezpieczeństwo oraz "możliwe przekierowanie ruchu osób przekraczających granicę między państwami bałtyckimi".

Łotwa. Pójdą w ślady Estonii? Chcą zamknąć przejścia graniczne z Rosją

Kulbergs ocenił, że w tej kwestii państwa bałtyckie powinny dążyć do wypracowania wspólnego stanowiska. Zdaniem premiera Łotwy trzeba uzyskać szczegółowe oceny z Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Transportu.

W ten sposób Andris Kulbergs chce ocenić potencjalne konsekwencje dla ruchu granicznego i tranzytu. Wskazane przez instytucje mają czas do przyszłego tygodnia na przygotowanie "jasnych stanowisk".

Jak czytamy, również Janis Dombrava, minister spraw wewnętrznych, opowiada się za zamknięciem przejścia granicznego z Federacją Rosyjską.

Estonia zamyka przejścia graniczne z Rosją. Kreml nie kryje oburzenia

Kilka dni temu minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna przekazał, że jego kraj zamknie granicę z Rosją od 1 grudnia. Wyjaśnił on, że decyzję podjęto w związku z próbą podpalenia fabryki dronów Threod Systems, zleconą przez rosyjski wywiad wojskowy GRU.

W zamieszczonym na platformie X komunikacie Tsahkna podkreślił, iż "Rosja musi zrozumieć, że wrogie działania przeciwko Estonii nie pozostaną bez odpowiedzi", w tym wszelkie próby zastraszania czy destabilizacji.

Na reakcję Kremla na ruch Estonii nie trzeba było długo czekać. Rzecznik Dmitrij Pieskow oskarżył sąsiedni kraj o "budowanie muru" i zasugerował, że ta decyzja obróci się przeciwko Tallinnowi.

Z kolei w ocenie Marii Zacharowej jest to "naruszenie prawa i interesów znacznej liczby naszych rodaków", Moskwa zastrzega sobie prawo do podejmowania niezbędnych kroków.

Tymczasem krótko po zapowiedzi Estonii o zamknięciu granicy, tłumy Rosjan próbują przedostać się do tego kraju. Niektórzy z nich mają rodzinę w Estonii, teraz obawiają się, że nie będą mogli się z nimi spotkać.

Źródła: LRT



