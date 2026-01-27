W skrócie Lotnisko w Wilnie zostało tymczasowo zamknięte po podejrzeniu naruszenia litewskiej przestrzeni powietrznej przez balony, przylatujące z Białorusi.

Incydent wpisuje się w serię podobnych zdarzeń od października 2025 roku, a litewskie władze określają działania jako 'atak hybrydowy'.

Podobne przypadki balonów przemytniczych odnotowano również w Polsce, gdzie zabezpieczono paczki papierosów przy granicy z Białorusią.

Wileńskie lotnisko we wtorek zawiesiło działalność z powodu podejrzenia zakłócenia przestrzeni powietrznej przez balony pochodzące z Białorusi.

Rzecznik Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformował agencję Reutera, że lotnisko zamknięto o godzinie 17.05, a jego ponowne otwarcie zaplanowano na godzinę 18.05.

Balony nad Litwą. Władze wskazują na "atak hybrydowy"

To nie pierwszy taki incydent. Lotnisko, położone około 30 km od granicy z Białorusią, było zamykane już ponad 10 razy od października. Ostatnie zamknięcie miało miejsce 3 grudnia.

Litwa twierdzi, że balony wykorzystywane są przez przemytników papierosów, ale jednocześnie oskarża prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenkę o brak reakcji, określając te działania jako formę "ataku hybrydowego".

Balony przemytnicze z Białorusi. Przypadki w Polsce

Podobne przypadki odnotowano także w Polsce. W styczniu balony przemytnicze wleciały w województwo podlaskie - w Białymstoku i Wierzchłowcach.

Przy obiektach zabezpieczono łącznie 3 tys. paczek papierosów. Kolejny balon odkryto w Krasnoborkach, gdzie znaleziono 2 tys. paczek papierosów.

Sytuacja przy granicy z Białorusią była monitorowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

"Prezydent RP Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany przez szefa BBN ministra Sławomira Cenckiewicza o przebiegu i skutkach nocnego wlotu kilkudziesięciu obiektów z terytorium Białorusi" - poinformowano wówczas w komunikacie.

