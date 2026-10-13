W skrócie Lotnisko w Norymberdze zostało zamknięte z powodu sytuacji awaryjnej związanej z ruchem lotniczym.

Lotnisko poinformowało, że wkrótce planuje udostępnić więcej informacji.

Nad ranem służby niemieckie podjęły działania po zgłoszeniach od trzech pilotów, którzy zauważyli obiekt w pobliżu lotniska między godziną 2:00 a 4:00.

W wyniku incydentu opóźnionych zostało sześć lotów, a dwie maszyny skierowano do innych portów.

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We wtorkowym oświadczeniu zamieszczonym na swojej stronie internetowej lotnisko w Norymberdze nie podało dalszych szczegółów i poinformowało, że wkrótce poda więcej informacji.

Niemcy. Lotnisko w Norymberdze zamknięte

- Zakładamy, że doszło do sytuacji awaryjnej na pokładzie samolotu. Jednak informacja ta nie jest jeszcze potwierdzona - powiedział rzecznik policji w rozmowie z "Die Welt".

Dziennik wskazuje, że służby podjęły działania niedługo przez zaplanowanym na 12:15 lądowaniem samolotu linii Corendon Airlines, startującego na wyspie Korfu.

Z informacji przekazanych przez agencję prasową dpa wynika, że wcześniej ogłoszono kod alarmowy. Rzecznik lotniska przekazał z kolei, że do eskortowania maszyny wysłano myśliwce Eurofighter.

"Bild" powołuje się na swoje ustalenia, według których na lotnisku pracuje oddział Special Task Force (SEK), specjalizujący się w szybkim reagowaniu na sytuacje kryzysowe.

Doniesienia o obiekcie w pobliżu lotniska. Media: Zgłoszenia od trzech pilotów

Niemieckie media zauważają, że we wtorek wczesnym rankiem trzech pilotów zgłosiło dostrzeżenie obiektu podczas startu lub lądowania, co doprowadziło do utrudnień w ruchu lotniczym - sześć lotów zostało opóźnionych, a dwie maszyny skierowano do innych portów.

Jak podaje "Die Welt", możliwe, że zaobserwowany przez pilotów obiekt to dron. Niemieckie służby, wykorzystując policyjny śmigłowiec, podjęły działania celem wykrycia bezzałogowca, jednak akcja zakończyła się niepowodzeniem.

"Berliner Morgenpost" donosi, że zgłoszenia w sprawie zauważonych obiektów pojawiały się między godziną 2:00 a 4:00 nad ranem.

Źródła: Reuters, "Die Welt", "Bild", "Berliner Morgenpost"



