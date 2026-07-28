W skrócie Airbus A350-1000ULR odbył lot testowy z Melbourne do Francji, trwający 24 godziny i 24 minuty na dystansie 23 075 kilometrów.

Ponad 3,6 mln osób śledziło trasę tego samolotu, co było drugim najczęściej obserwowanym lotem w historii serwisu Flightradar24.

Zmodyfikowane airbusy mają umożliwiać bezpośredni przelot ze wschodniego wybrzeża Australii do Londynu lub Nowego Jorku w czasie od 19 do 21 godzin.

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Trwający ponad dobę lot testowy airbusa A350-1000 ULR przyciągnął uwagę wielu internautów, którzy śledzili trasę przelotu w sieci. Maszyna wylądowała we wtorek we Francji po tym, jak pokonała drogę z Melbourne w Australii.

Z Australii do Francji w ponad dobę. Lot śledziły miliony osób

Samolot ten został opracowany z myślą o rekordowo długich lotach komercyjnych, a lot testowy to, jak czytamy, "kluczowy krok w projekcie Sunrise QAN.AX linii Qantas". W ten sposób firma chce wyeliminować przesiadki podczas podróży m.in. z Europy do Australii.

Agencja Reutera przekazała, że "specjalnie zmodyfikowany samolot pasażerski A350-1000ULR ma zadebiutować na bezpośredniej trasie Sydney-Londyn obsługiwanej przez australijskiego przewoźnika od 2027 roku". Samolot może pomieścić 20 tys. litrów paliwa, a na pokładzie może znajdować się 238 pasażerów.

Maszyna, która posiada dodatkowy zbiornik paliwa, była w powietrzu nieprzerwanie przez 24 godziny i 24 minuty. W tym czasie airbus pokonał 23 075 kilometrów.

Już teraz wiadomo, że niecodzienny przelot samolotu spowodował, że zapisał się w historii jako drugi najczęściej śledzony lot w serwisie Flightradar24. Podróż airbusa obserwowało ponad 3,6 mln osób. Najliczniej śledzonym lotem na świecie wciąż pozostaje maszyna transportująca trumnę z ciałem królowej Elżbiety II.

Wielka zmiana w lotach komercyjnych. Doba zamiast pięciu dni

Reuters przekazał, że podobnego wyczynu w powietrzu dokonał w 2005 roku Boeing 777-200LR Worldliner, który w ciągu 22 godzin i 42 minut pokonał 21 601,7 km z Hongkongu do Londynu.

Linie Qantas zamówiły 12 takich zmodyfikowanych airbusów. Maszyny te mają umożliwić dostanie się ze wschodniego wybrzeża Australii do Londynu czy Nowego Jorku w zaledwie około 20 godzin.

"Celem tych połączeń jest skrócenie podróży do Londynu 'trasą kangura', która niegdyś trwała pięć dni, do jednego lotu trwającego od 19 do 21 godzin, w zależności od trasy i warunków wiatrowych" - podaje agencja Reutera.

Źródło: Agencja Reutera





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