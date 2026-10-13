W skrócie Pasażerowie lotu z Australii do Włoch zostali pogryzieni przez pluskwy obecne na pokładzie samolotu.

Podczas kilkunastogodzinnego rejsu podawano leki przeciwhistaminowe, a po wylądowaniu maszyna została skierowana na dezynsekcję i odwołano powrotny lot.

Podobne incydenty z udziałem pluskiew miały mieć miejsce wcześniej na pokładach Turkish Airlines, British Airways oraz w brytyjskich pociągach Southeastern.

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Do incydentu doszło w piątek podczas lotu z australijskiego Perth do Rzymu obsługiwanego przez linię Qantas. Podczas trwającego niecałe 17 godzin rejsu część z pasażerów Dreamlinera zaczęła skarżyć się na pogryzienia owadów.

Jak wskazuje BBC, na pokładzie stwierdzono obecność pluskiew.

Pluskwy w samolocie. Pasażerowie przeżyli kilkunastogodzinny koszmar

Pasażerowie, którzy zgłaszali swędzące ugryzienia, mieli otrzymywać leki przeciwhistaminowe, mające złagodzić objawy. W pewnym momencie środki się jednak skończyły, a sytuacja robiła się coraz bardziej uciążliwa.

Po wylądowaniu maszyna została skierowana na dezynsekcję. Sobotni rejs do Australii, który miała obsłużyć, został odwołany. Linia wydała oświadczenie, w którym poinformowała o przyczynach anulowania lotu.

"Serdecznie przepraszamy klientów za odwołanie sobotniego połączenia z Rzymu do Perth, które pozwoliło naszym inżynierom i zespołom konserwacyjnym przeprowadzić gruntowne czyszczenie samolotu po wykryciu problemu na niewielkiej liczbie miejsc w klasie ekonomicznej" - czytamy.

Przewoźnik przekazał, że pasażerowie dotknięci odwołaniem lotu otrzymali zakwaterowanie na czas oczekiwania na następny rejs.

Incydenty związane z pluskwami w komunikacji miejskiej

Warto zaznaczyć, że to nie pierwszy przypadek, gdy na pokładzie samolotu odnotowano obecność pluskiew. W ubiegłym roku "New York Times" donosił, że zaobserwowano je w maszynach Turkish Airlines.

Dziewięć lat temu podobny incydent wydarzył się też podczas nocnego lotu do Londynu realizowanego przez British Airways.

We wrześniu brytyjski państwowy przewoźnik Southeastern odwołał kilka krajowych połączeń kolejowych po tym, jak maszyniści zgłosili obecność pluskiew w kabinach.

Źródło: BBC



