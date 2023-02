Los Angeles: Podejrzany o zabójstwo biskupa przyznał się do winy

Oprac.: Kinga Poniewozik Świat

Mężczyzna podejrzany o zabójstwo biskupa pomocniczego Los Angeles Davida O'Connella przyznał się do winy - informuje "The Tablet". 65-latek to mąż gosposi ofiary. Zajmował się różnymi technicznymi pracami w domu zamordowanego duchownego. Zatrzymanemu grozi od 35 lat do dożywocia.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL