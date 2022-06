Londyn: Zapytali Polaka, skąd pochodzi. Gdy się dowiedzieli, brutalnie go pobili

Historię, która rozegrała się 18 czerwca opisuje "Daily Mail". 31-letni Polak wysiadł z autobusu na jednym z głównych dworców Londynu. Mieszkający w Wielkiej Brytanii Polak przyjechał do Londynu, by spotkać się ze swoimi przyjaciółmi.

- Przestał mi działać telefon, więc podszedłem do mężczyzn stojących blisko pubu, by zapytać ich o drogę do stacji metra. Chciałem dotrzeć na spotkanie z przyjaciółmi - opowiada w rozmowie z "Daily Mail".

Zapytali, skąd pochodzi. Gdy się dowiedzieli, brutalnie go pobili

Mężczyźni zapytali 31-latka, skąd pochodzi. Gdy ten powiedział, że z Polski, zaczął się brutalny atak - opowiada pan Kamil. Dwaj mężczyźni zaczęli okładać go pięściami i bić do nieprzytomności. Pomoc wezwały osoby, które przebywały w pobliskim pubie.

Do sieci wyciekł również film, który nagrał jeden z klientów knajpy. Widać na nim dwóch mężczyzn w garniturach, którzy znęcają się nad Polakiem.

31-latek odzyskał przytomność dopiero w szpitalu. - Teraz boję się nawet iść do sklepu, nie mogę spać - opowiada w rozmowie z "Daily Mail". - Bolą mnie plecy, twarz. To był rasistowski atak. Bili mnie tak, że aż straciłem kontakt z rzeczywistością. Gdybym nie powiedział, że jestem z Polski, nie byliby w stosunku do mnie agresywni - wskazuje ofiara napaści.

Jak podaje serwis, w sprawie nikogo jeszcze nie zatrzymano.