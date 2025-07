Osoby wymienione na liście mają zakaz wjazdu do Zjednoczonego Królestwa, a ich aktywa zostały zamrożone - takie restrykcje dotyczą też chińskiej firmy.

- Moje przesłanie do gangów, które bezdusznie ryzykują życie ofiar dla zysku, jest następujące: wiemy, kim jesteście i będziemy współpracować z naszymi partnerami na całym świecie, aby pociągnąć was do odpowiedzialności - zapewnił szef brytyjskiej dyplomacji.