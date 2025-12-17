W skrócie Wielka Brytania daje Romanowi Abramowiczowi trzy miesiące na przekazanie 2,5 mld funtów ze sprzedaży Chelsea na rzecz Ukrainy.

Premier Keir Starmer zapowiada skierowanie sprawy do sądu, jeśli oligarcha nie wywiąże się z obietnicy.

Środki mają sfinansować pomoc humanitarną dla ofiar wojny w Ukrainie, lecz Abramowicz chce wspomóc także Rosjan.

Rosyjski oligarcha otrzymał od rządu Keira Starmera trzymiesięczne ultimatum w sprawie przekazania kwoty 2,5 mld funtów uzyskanych ze sprzedaży klubu sportowego Chelsea w 2022 roku. Jeżeli Abramowicz nie spełni tego warunku, Wielka Brytania skieruje sprawę do sądu.

Brytyjski premier podkreślił podczas posiedzenia Izby Gmin, że miliarder ma "coraz mniej czasu".

- Dotrzymaj złożonej obietnicy i zapłać teraz. Jeśli tego nie zrobisz, jesteśmy gotowi skierować sprawę do sądu, aby każdy grosz trafił do osób, których życie zostało zrujnowane przez nielegalną wojnę Putina - oznajmił Starmer.

Do sprawy odniosła się także kanclerz skarbu Rachel Reeves, która zaistniałą sytuację uznała za "niedopuszczalną".

- Czas, aby Roman Abramowicz spłacił dług. Jeśli nie podejmie działań, jesteśmy gotowi zrobić wszystko, co konieczne, aby pieniądze trafiły do narodu ukraińskiego - powiedziała.

Należące do objętego brytyjskimi sankcjami Romana Abramowicza środki mają zostać przeznaczone na sfinansowanie pomocy humanitarnej dla ofiar wojny w Ukrainie.

Decyzja brytyjskiego rządu zapadła tuż przed kluczowym szczytem Unii Europejskiej, na którym będzie dyskutowana kwestia przejęcia zamrożonych rosyjskich aktywów do sfinansowania pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy.

Rosyjski miliarder kupił brytyjski klub piłkarski Chelsea Londyn w 2003 roku, inwestując w niego miliardy dolarów. Został zmuszony do jego sprzedaży w 2022 roku, kiedy po wybuchu wojny w Ukrainie brytyjski rząd objął go sankcjami.

Transakcja warta 2,5 mld funtów została przeprowadzona pod warunkiem, że Abramowicz przekaże zdobyte w ten sposób środki na pomoc dla ofiar wojny. Od tego czasu fundusze są zamrożone na brytyjskim koncie miliardera.

Brytyjczykom i oligarsze nie udało się dojść do porozumienia w sprawie dokładnego zakresu pomocy. Miliarder powiedział, że chciałby, aby pieniądze trafiły do "wszystkich ofiar wojny w Ukrainie" i zażądał, aby skorzystali z nich również Rosjanie.

