Londyn stawia ultimatum oligarsze z Rosji. Miliardy mogą trafić do Ukrainy
Wielka Brytania jest gotowa uwolnić miliardy funtów ze sprzedaży klubu Chelsea Londyn - ogłosił premier Keir Starmer. Środki należą do rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza, ale zostały zamrożone. Rząd w Londynie domaga się, aby pieniądze trafiły do Ukrainy jako pomoc humanitarna dla ofiar trwającego konfliktu zbrojnego. Abramowicz postawił jednak jeden warunek.
W skrócie
- Wielka Brytania daje Romanowi Abramowiczowi trzy miesiące na przekazanie 2,5 mld funtów ze sprzedaży Chelsea na rzecz Ukrainy.
- Premier Keir Starmer zapowiada skierowanie sprawy do sądu, jeśli oligarcha nie wywiąże się z obietnicy.
- Środki mają sfinansować pomoc humanitarną dla ofiar wojny w Ukrainie, lecz Abramowicz chce wspomóc także Rosjan.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Rosyjski oligarcha otrzymał od rządu Keira Starmera trzymiesięczne ultimatum w sprawie przekazania kwoty 2,5 mld funtów uzyskanych ze sprzedaży klubu sportowego Chelsea w 2022 roku. Jeżeli Abramowicz nie spełni tego warunku, Wielka Brytania skieruje sprawę do sądu.
Brytyjski premier podkreślił podczas posiedzenia Izby Gmin, że miliarder ma "coraz mniej czasu".
- Dotrzymaj złożonej obietnicy i zapłać teraz. Jeśli tego nie zrobisz, jesteśmy gotowi skierować sprawę do sądu, aby każdy grosz trafił do osób, których życie zostało zrujnowane przez nielegalną wojnę Putina - oznajmił Starmer.
Wielka Brytania. Ultimatum dla Romana Abramowicza. W tle sprzedaż Chelsea Londyn
Do sprawy odniosła się także kanclerz skarbu Rachel Reeves, która zaistniałą sytuację uznała za "niedopuszczalną".
- Czas, aby Roman Abramowicz spłacił dług. Jeśli nie podejmie działań, jesteśmy gotowi zrobić wszystko, co konieczne, aby pieniądze trafiły do narodu ukraińskiego - powiedziała.
Należące do objętego brytyjskimi sankcjami Romana Abramowicza środki mają zostać przeznaczone na sfinansowanie pomocy humanitarnej dla ofiar wojny w Ukrainie.
Decyzja brytyjskiego rządu zapadła tuż przed kluczowym szczytem Unii Europejskiej, na którym będzie dyskutowana kwestia przejęcia zamrożonych rosyjskich aktywów do sfinansowania pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy.
Wojna w Ukrainie. Miliardy ze sprzedaży Chelsea Londyn mogą trafić do poszkodowanych
Rosyjski miliarder kupił brytyjski klub piłkarski Chelsea Londyn w 2003 roku, inwestując w niego miliardy dolarów. Został zmuszony do jego sprzedaży w 2022 roku, kiedy po wybuchu wojny w Ukrainie brytyjski rząd objął go sankcjami.
Transakcja warta 2,5 mld funtów została przeprowadzona pod warunkiem, że Abramowicz przekaże zdobyte w ten sposób środki na pomoc dla ofiar wojny. Od tego czasu fundusze są zamrożone na brytyjskim koncie miliardera.
Brytyjczykom i oligarsze nie udało się dojść do porozumienia w sprawie dokładnego zakresu pomocy. Miliarder powiedział, że chciałby, aby pieniądze trafiły do "wszystkich ofiar wojny w Ukrainie" i zażądał, aby skorzystali z nich również Rosjanie.
Źródło: "The Guardian"