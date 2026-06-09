W skrócie Brytyjski rząd wyraził wolę współpracy z europejskimi partnerami w kwestii wsparcia Ukrainy po słowach Donalda Tuska związanych z brakiem udziału Polski w spotkaniu E3.

Rzecznik brytyjskiej ambasady w Warszawie zaznaczył, że Polska i Wielka Brytania są zdeterminowane, by wspólnie przeciwdziałać zagrożeniu ze strony Rosji, czego przykładem jest podpisanie umowy o bezpieczeństwie i obronności.

Premier Donald Tusk stwierdził, że Polska nie będzie respektować ustaleń dotyczących Ukrainy podjętych bez jej udziału, a w najbliższym czasie planowane jest spotkanie w szerszym formacie z udziałem Polski i Włoch.

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- Jest wiele dowodów na wielomiesięczną współpracę Zjednoczonego Królestwa z wieloma różnymi państwami w ramach 'koalicji chętnych', a także na to, że Zjednoczone Królestwo jest zdeterminowane, by nadal współpracować z szerszym gronem europejskich partnerów" - podkreślił w oświadczeniu rzecznik premiera Keira Starmera.

"Głównym celem pozostaje solidarność z Ukrainą" - dodał.

Z kolei rzecznik brytyjskiej Ambasady w Warszawie dodał, że "Zjednoczone Królestwo i Polska są zdeterminowane, by wspólnie przeciwdziałać zagrożeniu ze strony Rosji, czego dowodem jest podpisanie w ubiegłym miesiącu traktatu z Northolt".

Chodzi o umowę o bezpieczeństwie i obronności podpisaną przez premierów Tuska i Starmera.

Donald Tusk odniósł się we wtorek do nieobecności Polski na londyńskim spotkaniu Zełenskiego z liderami państw E3 podkreślając, że "żadne ustalenia, w których Polska nie uczestniczy, nie będą przez nas respektowane", a Warszawa "jest absolutnie niezbędnym ogniwem" w rozmowach o przyszłości Ukrainy i regionu.

Tusk reaguje po spotkaniu w Londynie. Zapowiada rozmowy w szerszym formacie

W niedzielę prezydent UkrainyWołodymyr Zełenski spotkał się w Londynie z liderami grupy E3 - brytyjskim premierem Keirem Starmerem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Tematem rozmów była koordynacja wsparcia dla Kijowa w wojnie z Rosją.

- Dzisiaj rano długo rozmawiałem z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, który wyjaśniał mi motywacje i przedstawił w szczegółach (...) przebieg rozmów w Londynie. Powiedziałem, że z punktu widzenia Polski żadne ustalenia, w których Polska nie uczestniczy, nie będą przez nas respektowane, znaczy nie będą nas zobowiązywały, a Polska jest absolutnie niezbędnym ogniwem, żeby o przyszłości Ukrainy i regionu na serio rozmawiać - podkreślił Tusk.

Szef rządu powiedział, że w poniedziałek rozmawiał też z premierką Włoch Giorgią Meloni, która "nie jest zachwycona faktem, że istnieje taki format jak E3".

Zapowiedział też, że w najbliższych dniach zostanie zorganizowane spotkanie w formacie "piątki", a więc z udziałem Polski i Włoch.





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