W skrócie Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham uznał, że brexit w zbyt radykalnej formie zaszkodził gospodarce kraju, nie przynosząc obiecywanej kontroli.

Rząd brytyjski deklaruje teraz bardziej konstruktywne podejście do Unii Europejskiej, zapowiadając odejście od dotychczasowej polityki palenia mostów.

Podczas piątkowego szczytu w Brukseli strony mają rozmawiać o ograniczeniu barier w handlu żywnością oraz o wymianie młodzieży między krajami.

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Andy Burnham wyraził opinię, że brexit "niepotrzebnie przyjął zbyt radykalną formę, wbrew obietnicom z kampanii referendalnej z 2016 r. i zaszkodził gospodarce, a w dodatku - wbrew deklaracjom jego architektów - nie pozwolił Londynowi na przejęcie kontroli".

- Tak jak w baśni "Nowe szaty cesarza" nikt nie ma odwagi powiedzieć oczywistej prawdy. Ale ja mówię wprost to, co widzę: prawda jest taka, że cesarz jest nagi - stwierdził premier Wielkiej Brytanii podczas poniedziałkowego przemówienia na bankiecie wydanym przez burmistrza londyńskiego City. Tradycyjnie już szef rządu wygłasza wtedy mowę dotyczącą polityki zagranicznej.

Wielka Brytania z "bardziej pozytywnym" podejściem do UE. "Nie ma już palenia mostów"

Burnham ocenił też, że brexit był "pierwszym klockiem domina", które zapoczątkowało "globalny zwrot ku izolacjonizmowi". Jego zdaniem zwiększyło to podziały wewnątrz Zachodu, które były jedynie po myśli Rosji. - To dokładnie to, czego chcieli nasi wrogowie - stwierdził premier Wielkiej Brytanii.

- W 2016 r. wydawało się, że samotny marsz będzie łatwiejszy niż dziś - podkreślił Burnham. Zapewnił też, że jego rząd zmienił podejście do Unii Europejskiej na "bardziej pozytywne i konstruktywne".

- Nie ma już palenia mostów - zadeklarował i dodał, że w zmieniającym się świecie Zjednoczone Królestwo "musi być przy stole i zmienić postawę, którą wybierało przez ostatnią dekadę".

Burnham zastrzegł jednocześnie, że na obecnym etapie "nie postuluje powrotu do UE, ani też nie chce przekroczenia dotychczasowych 'czerwonych linii', które wyznaczył jeszcze rząd Partii Konserwatywnej: "nie" dla powrotu do jednolitego rynku i unii celnej, a co za tym idzie - dla wolnego przepływu siły roboczej.

"Powrót będzie bolesny". Brytyjscy politycy o rozmowach na temat brexitu

W piątek w Brukseli odbędzie się szczyt UE-Londyn, na którym obie strony mają uzgodnić zacieśnienie stosunków. Londyn chce skupić się na zmniejszeniu pobrexitowych barier w handlu żywnością i produktami rolniczymi oraz na stworzeniu programu, który pozwalałby młodym ludziom z państw UE na czasowy przyjazd do Wielkiej Brytanii i odwrotnie.

Dwie prawicowe partie, Reform UK oraz Partia Konserwatywna już zapowiedziały, że będą dążyć do odwrócenia ewentualnego zbliżenia. Były konserwatywny premier David Cameron, który zorganizował referendum brexitowe w 2016 r., powiedział w środę agencji Bloomberga, że "powrót do dyskusji o brexicie będzie bolesny" i ocenił, że "obecne problemy kraju nie są związane z opuszczeniem UE".

Z kolei Boris Johnson, konserwatywny, ówczesny szef rządu, który po długich negocjacjach wyprowadził kraj z Unii, powiedział natomiast dziennikowi "Daily Telegraph", że podnoszenie kwestii brexitu to "szaleństwo", a "Burnham na tym straci".



