Policjanci z Londynu zatrzymali 30-latka, który we wtorkowy wieczór usiłował podpalić bramę przed pałacem Buckingham, który jest rezydencją brytyjskich monarchów. Na razie nie ustalono, dlaczego mężczyzna wzniecił ogień, ale swoje podejrzenia mają media z Wysp. W ich ocenie mógł być to protest przeciw polityce klimatycznej rządu albo sprzeciw wobec kolonialnej przeszłości Wielkiej Brytanii.

