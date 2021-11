Łódź z migrantami w kanale La Manche. Zginęło 27 osób

Oprac.: Aleksandra Cieślik Świat

27 osób osób zginęło w wyniku zatonięcia łodzi z migrantami w kanale La Manche, w pobliżu Calais. Ocalały dwie osoby - takie wiadomości przekazało w raporcie francuskie MSW. Brytyjski premier Boris Johnson i prezydent Francji Emmanuel Macron zgodzili się co do pilnej potrzeby powstrzymania gangów zajmujących się przerzucaniem ludzi przez to miejsce.

Zdjęcie Przenoszenie ciał ofiar katastrofy w kanale La Manche / Marie Magnin / Hans Lucas Agency / Agencja FORUM