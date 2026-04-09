Litwini bez rozgłosu przenieśli większość zasobów. Z dala od granicy

O przeniesieniu magazynów informuje Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Litwy (NKVC). Szef biura planowania tej instytucji Aurimas Guščius oświadczył, że do dziś, bez medialnego rozgłosu, udało się przetransportować z przygranicznych magazynów już 60 proc. zgromadzonych tam zapasów.

- Środki ochrony ludności zarządzane przez Straż Pożarną i Ratownictwa zostaną przeniesione w 2027 roku, po wybudowaniu dwóch nowych magazynów w środkowej i północnej Litwie - stwierdził.

Jeden ze wspomnianych składów powstanie w pobliżu lotniska w Szawlach na północy Litwy. Koszt jego budowy określono na blisko 2,3 mln euro. Umowa została podpisana pod koniec lutego, a nowy magazyn ma mieć powierzchnię 2000 metrów kw. Lokalizacja drugiego jest tajna.

Litwa. Ujawniono wydatki na gromadzenie i zarządzanie zapasami

W składach przenoszonych spod granicy z Białorusią zgromadzone były towary, które wykorzystywane są w przypadku sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych, a także w przypadku mobilizacji lub ogłoszenia stanu wyjątkowego. Mowa o zapasach żywności, środkach higienicznych czy też paliwach.

Według Państwowej Izby Obrachunkowej na gromadzenie i zarządzanie zapasami w latach 2022-2025 przeznaczono 12,6 mln euro.

