W skrócie Litwa tymczasowo zamknęła lotniska w Wilnie i Kownie z powodu balonów meteorologicznych, nadlatujących z Białorusi.

W związku z zagrożeniem odwołano, opóźniono i przekierowano wiele lotów, w tym do Warszawy. W odpowiedzi zamknięto dwa przejścia graniczne z Białorusią.

To już trzeci tego typu incydent w październiku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Dzisiaj wieczorem z Białorusi ponownie wypuszczono w kierunku Litwy dużą liczbę przemytniczych balonów meteorologicznych, w związku z czym konieczne było tymczasowe zamknięcie lotnisk w Wilnie i Kownie. W odpowiedzi na tę sytuację Państwowa Służba Ochrony Granic zamknęła przejścia graniczne w Solecznikach i Miednikach z Białorusią do jutra do godz. 12 - napisała premier Litwy Inga Ruginiene na Facebooku.

Jak przekazało Ministerstwo Transportu Litwy na swojej stronie internetowej, początkowo w obu portach lotniczych ruch został wstrzymany do godz. 22 czasu lokalnego. Później jednak podjęto decyzję o przedłużeniu wstrzymania ruchu do godz. 2 w nocy.

Litewskie lotniska zamknięte. Co najmniej kilka lotów odwołanych

W związku z incydentem odwołano dwa loty do Wilna: z Kopenhagi i Helsinek. Kilka lotów zostało przekierowanych na inne lotniska, a część zostało opóźnionych, w tym samolot lecący do Warszawy.

Na lotnisku w Kownie zakłócone zostaną natomiast trzy loty - przyloty z Dublina i Londynu oraz wylot do Londynu.

"Litewskie lotniska podejmują natychmiastowe działania, by rozwiązać sytuację. Część lotów została przekierowana na lotnisko Połąga, a pasażerom zapewniany jest transport autobusowy" - przekazało litewskie ministerstwo.

Białoruskie balony nad Litwą. Kolejny incydent w tym miesiącu

To już trzecie takie zdarzenie od początku października. Poprzednie miało miejsce we wtorek wieczorem, gdy z powodu pojawienia się kilkudziesięciu balonów przemytniczych trzeba było zamknąć przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie i przekierować 12 lotów.

Następnego dnia litewskie władze oświadczyły, że był to największy jak do tej pory incydent z balonami naruszającymi litewską przestrzeń powietrzną.

Pakt senacki Konfederacja - PiS. Bosak: Nic się nie wydarzyło Polsat News Polsat News