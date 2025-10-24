Litwa zamyka lotniska i przejścia graniczne. W tle akcja Białorusi
Lotniska w Wilnie i Kownie zostały tymczasowo zamknięte w piątek wieczorem - poinformował litewskie Ministerstwo Transportu. Powodem są nadlatujące znad Białorusi balony meteorologiczne. W związku z incydentem o co najmniej kilka godzin zostanie opóźniony również lot do Warszawy. W odpowiedzi Litwa zamknęła tymczasowo dwa przejścia graniczne z Białorusią.
W skrócie
- Litwa tymczasowo zamknęła lotniska w Wilnie i Kownie z powodu balonów meteorologicznych, nadlatujących z Białorusi.
- W związku z zagrożeniem odwołano, opóźniono i przekierowano wiele lotów, w tym do Warszawy. W odpowiedzi zamknięto dwa przejścia graniczne z Białorusią.
- To już trzeci tego typu incydent w październiku.
- Dzisiaj wieczorem z Białorusi ponownie wypuszczono w kierunku Litwy dużą liczbę przemytniczych balonów meteorologicznych, w związku z czym konieczne było tymczasowe zamknięcie lotnisk w Wilnie i Kownie. W odpowiedzi na tę sytuację Państwowa Służba Ochrony Granic zamknęła przejścia graniczne w Solecznikach i Miednikach z Białorusią do jutra do godz. 12 - napisała premier Litwy Inga Ruginiene na Facebooku.
Jak przekazało Ministerstwo Transportu Litwy na swojej stronie internetowej, początkowo w obu portach lotniczych ruch został wstrzymany do godz. 22 czasu lokalnego. Później jednak podjęto decyzję o przedłużeniu wstrzymania ruchu do godz. 2 w nocy.
Litewskie lotniska zamknięte. Co najmniej kilka lotów odwołanych
W związku z incydentem odwołano dwa loty do Wilna: z Kopenhagi i Helsinek. Kilka lotów zostało przekierowanych na inne lotniska, a część zostało opóźnionych, w tym samolot lecący do Warszawy.
Na lotnisku w Kownie zakłócone zostaną natomiast trzy loty - przyloty z Dublina i Londynu oraz wylot do Londynu.
"Litewskie lotniska podejmują natychmiastowe działania, by rozwiązać sytuację. Część lotów została przekierowana na lotnisko Połąga, a pasażerom zapewniany jest transport autobusowy" - przekazało litewskie ministerstwo.
Białoruskie balony nad Litwą. Kolejny incydent w tym miesiącu
To już trzecie takie zdarzenie od początku października. Poprzednie miało miejsce we wtorek wieczorem, gdy z powodu pojawienia się kilkudziesięciu balonów przemytniczych trzeba było zamknąć przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie i przekierować 12 lotów.
Następnego dnia litewskie władze oświadczyły, że był to największy jak do tej pory incydent z balonami naruszającymi litewską przestrzeń powietrzną.