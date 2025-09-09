"Będzie prowadzona jeszcze bardziej aktywna obserwacja granicy, patrolowanie. Zostaną zastosowane środki kontroli granicznej nie tylko przez siły VSAT, ale również przy udziale struktur systemu obrony terytorialnej oraz Litewskiego Związku Strzelców" - czytamy w komunikacie VSAT.

Państwowa Straż Graniczna podkreśliła, że "istnieje prawdopodobieństwo naruszenia granic i prowokacji wobec Litwy" podczas rosyjsko-białoruskich manewrów. Dlatego "zapewniona zostanie szybka reakcja na ewentualne incydenty różnego rodzaju, wykorzystując zarówno wzmocnione siły, jak i dodatkowe środki techniczne kontroli granicznej, wywiadu kryminalnego i inne środki oraz istniejącą infrastrukturę".

W ramach manewrów Zapad 2025, których aktywna faza przewidziana jest w dniach 12-16 września, VSAT podejmie również dodatkowe działania w zakresie wymiany informacji i koordynacji działań zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Ćwiczenia Zapad 2025. Litwa przygotowuje się na prowokacje

Litwa przed kilkoma tygodniami już zamknęła przestrzeń powietrzną wzdłuż części granicy z Białorusią. W ubiegłym tygodniu zakończyła wzmacnianie dróg do przejść granicznych z Białorusią i Rosją. Barierę przeciwczołgową, tzw. zęby smoka ustawiono w 19 punktach.

W ocenie wiceministra obrony Litwy Tomasa Godliauskasa w rosyjsko-białoruskich manewrach weźmie udział nie więcej niż 30 tys. żołnierzy - 6-8 tys. na terytorium Białorusi, kilka tysięcy w należącym do Rosji obwodzie królewieckim, a pozostali w jednostkach zlokalizowanych w głębi terytorium Rosji.

