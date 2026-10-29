W skrócie Prezydent Litwy Gitanas Nauseda ogłosił wprowadzenie powszechnego poboru do wojska od 2032 roku, co zakłada powoływanie 7,5 tys. mężczyzn rocznie.

Litewska Rada Obrony Państwa przyjęła nowy model obrony, który obejmuje m.in. utworzenie instytucji koordynującej obronę cywilną oraz współpracę z samorządami.

Nowa strategia zobowiązuje litewskie przedsiębiorstwa do wspierania ciągłości działania infrastruktury, a rządzących zobowiązuje do nowelizacji prawa najpóźniej do 2027 r.

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Litewska Rada Obrony Państwa ogłosiła w czwartek przyjęcie Litewskiego Powszechnego Modelu Obrony, pierwszej takiej strategii w najnowszej historii państwa. Kluczowym elementem jest przywrócenie powszechnego poboru, który ma zostać zapoczątkowany w 2032 r.

Jak podaje publiczny litewski nadawca LRT, obecnie na Litwie funkcjonuje pobór selektywny - co roku różne formy szkolenia przechodzi ok. 5 tys. mężczyzn w wieku od 18 do 22 lat.

Po wprowadzeniu powszechnego poboru roku Litwa będzie powoływać ok. 7,5 tys. młodych mężczyzn. Służba kobiet będzie dobrowolna.

Litwa wprowadza powszechny pobór

Litewski Powszechny Model Obrony stanowi także o utworzeniu nowej instytucji, której zadaniem będzie koordynacja obrony cywilnej oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania służb. Jej zadaniem będzie także współpraca z samorządami i wojskiem.

Strategia wprowadza nowy podział obowiązków pomiędzy instytucje rządowe i ośrodki władzy, tak aby wyeliminować spory kompetencyjne oraz nakłada na rządzących obowiązek utworzenia jednolitych regulacji na wypadek kryzysów i wojny. Strategia zobowiązuje rządzących do wdrożenia zmian do 2027 r.

Dokument zakłada także zaangażowanie litewskich przedsiębiorstw w zapewnienie ciągłości działania infrastruktury i dostaw. Biznes ma także zostać włączony w proces gromadzenia zapasów na czas kryzysu lub wojny.

Według sondażu, przeprowadzonego w sierpniu, powszechny pobór popiera 76,3 proc. mieszkańców Litwy. Ponad połowa respondentów jest zdania, że program należy uruchomić niezwłocznie.

Źródło: LRT



