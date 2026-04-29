W skrócie Premier Litwy Inga Ruginiene zapowiedziała rozmowy z Donaldem Tuskiem na temat możliwego wznowienia kontaktów z Białorusią, podkreślając konieczność spełnienia określonych żądań przez Łukaszenkę.

Litwa żąda od Białorusi powstrzymania nielegalnej migracji, zwrotu zatrzymanych ciężarówek oraz zaprzestania lotów przemytniczych balonów przez granicę.

Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został uwolniony z więzienia po pięciu latach w ramach wymiany więźniów.

- O ile mi wiadomo, Polska utrzymuje pewien kontakt z Białorusią - powiedziała dziennikarzom szefowa litewskiego rządu. Ruginiene podkreśliła, że "całkiem niedawno mieliśmy sporą liczbę uwolnionych więźniów politycznych".

- To jest najważniejsze. Obecnie naprawdę nie mam informacji o innych konkretnych działaniach, ale mam nadzieję spotkać się w czerwcu z premierem (Tuskiem) i zapewne będzie okazja omówić to bardziej szczegółowo - oświadczyła premier.

Litwa chce rozmów z Tuskiem. Chodzi o relacje z Białorusią

Ruginiene nie wykluczyła wznowienia kontaktów Wilna z Mińskiem, jeśli zostaną spełnione odpowiednie warunki.

Litwa żąda od Białorusi, aby przez granicę nie przelatywały przemytnicze balony meteorologiczne, wszystkie ciężarówki, zatrzymane na Białorusi, zostały zwrócone bez dodatkowych warunków, a nielegalna migracja - powstrzymana.

Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został we wtorek zwolniony z więzienia po pięciu latach w ramach szerszej wymiany więźniów. Obok niego Polsce przekazano duchownego Grzegorza Gawła.

Trzecią przekazaną na polską stronę osobą jest obywatel Białorusi, który współpracował z polskimi służbami specjalnymi.

Kim jest Andrzej Poczobut? Uwięziony za kultywowanie polskości

Poczobut przez wiele lat współpracował z polskimi mediami relacjonując sytuację na Białorusi. Za krytyczne wypowiedzi na temat przywódcy BiałorusiAlaksandra Łukaszenki wielokrotnie trafiał do aresztu i stawał przed sądem. 25 marca 2021 r. został zatrzymany.

Władze białoruskie przypisały jego działaniom - polegającym na kultywowaniu polskości i publikowaniu artykułów w mediach - znamiona "rehabilitacji nazizmu".

Aktywistę długo przetrzymywano w areszcie, a 8 lutego 2023 r. skazano na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Apelacja została odrzucona przez białoruski Sąd Najwyższy i Poczobut przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku.

Organizacje praw człowieka uznały Poczobuta za więźnia politycznego. Polskie władze domagały się jego uwolnienia i oczyszczenia go z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów.

