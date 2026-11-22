W skrócie Szef litewskiego MSZ Kestutis Budrys stanowczo zdementował doniesienia o rzekomym udziale Litwy w ataku dronów na obwód królewiecki.

Gubernator obwodu królewieckiego Aleksiej Biesprozwannych potwierdził uruchomienie systemu ostrzegania po wykryciu podejrzanego obiektu nadlatującego od strony Litwy.

Eksperci wojskowi sugerują, że sobotni incydent mógł być rosyjską prowokacją.

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W sobotę w obwodzie królewieckim ogłoszono alarm powietrzny i wezwano mieszkańców do schronienia się w związku z wykryciem podejrzanego obiektu nadlatującego od strony Litwy.

Gubernator obwodu królewieckiego Aleksiej Biesprozwannych potwierdził uruchomienie systemu ostrzegania przed dronami w rejonie niemańskim. Jak wyjaśnił, powodem był podejrzany obiekt wykryty od strony Litwy, jednak nie spowodował on zagrożenia.

Doniesienia o dronach w obwodzie królewieckim, Litwa reaguje

Litwa zareagowała na doniesienia o rzekomym ataku dronów.

"Litewskie MSZ kategorycznie odrzuca fałszywe doniesienia krążące w mediach społecznościowych dotyczące rzekomego udziału Litwy w ataku dronów na obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej" - napisał Budrys.

"Litwa nigdy nie wyraziła zgody na wykorzystanie swojej przestrzeni powietrznej do ataków na cele w Rosji, również w tym przypadku" - dodał szef litewskiej dyplomacji.

Wypowiedź ministra spraw zagranicznych Litwy, zamieszczona w serwisie X, odnosiła się do domniemanego sobotniego ataku dronów na cele w obwodzie królewieckim. Ukraiński kanał na Telegramie Exilenova+ (regularnie przedstawiający wiarygodne doniesienia o skutkach ukraińskich uderzeń w Rosji) przekazał, że w mieście portowym Bałtyjsk, w którym znajduje się baza Floty Bałtyckiej Federacji Rosyjskiej, zarejestrowano "liczne eksplozje i odgłosy (ataków) dronów".

Władze cywilne i wojskowe w Kijowie nie skomentowały dotychczas tych doniesień.

Rzekome ataki prowokacją? Eksperci wskazują nowy trop

Ukraiński ekspert wojskowy Ołeksandr Kowałenko wyraził wątpliwości co do wiarygodności relacji napływających z obwodu królewieckiego. Jak napisał na Telegramie, jego zdaniem incydent mógł być rosyjską prowokacją, która miałaby na celu uzasadnienie ewentualnych agresywnych posunięć Kremla wobec któregoś z europejskich sąsiadów Rosji.

Kowałenko zauważył, że rosyjskie kanały na Telegramie przekazywały doniesienia, iż zestrzelono co najmniej sześć dronów, ale nie przedstawiono na to żadnych wiarygodnych dowodów w postaci zdjęć czy nagrań wideo, które potwierdzałyby obecność bezzałogowców lub skutki ewentualnych uderzeń.

Ukraiński ekspert zakwestionował również zasadność ewentualnego uderzenia na Bałtyjsk.

"Jaki był tego sens? Po co zadawać sobie tyle trudu - wykonując ogromny manewr okrężny - tylko po to, by uderzyć w bazę morską, która nie ma dla nas większego znaczenia, skoro w zasięgu znajdują się znacznie ważniejsze cele? Czy chodziło o pokazanie, że jesteśmy w stanie dotrzeć do Bałtyjska? Czy tylko o to? Trudno uznać takie działanie za pragmatyczne" - napisał.

"Rodzi to wiele pytań - między innymi o to, czy całe to zdarzenie nie jest w istocie prowokacją zaaranżowaną przez samą Rosję, mającą na celu uzasadnienie przyszłej agresji wobec jednego z jej europejskich sąsiadów" - dodał Kowałenko.

Podobne wątpliwości wyraził Jan Matwiejew, analityk związany ze środowiskiem zmarłego w kolonii karnej lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego.

"Nawiasem mówiąc, bez trudu wyobrażam sobie czysto rosyjską prowokację - atak na własne terytorium, zaaranżowany tak, by winą obarczyć Europę. Mogliby twierdzić, że Europa pozwoliła ukraińskim dronom na przelot przez swoją przestrzeń powietrzną, a nawet sugerować, że same drony były pochodzenia europejskiego. Zobaczmy, jak rozwinie się sytuacja" - napisał Matwiejew, cytowany przez niezależny portal Moscow Times.

Wiceszef MC: Sprawdzajmy tylko oficjalne informacje polskich służb

Na doniesienia ws. sytuacji w obwodzie królewieckim zareagował też wiceminister cyfryzacji i szef Centrum Walki z Dezinformacją Paweł Olszewski.

"Odnotowujemy liczne rosyjskie, fałszywe przekazy dezinformacyjne jak choćby: 1.Wojska niemieckie stacjonujące w Polsce koordynują ukraiński atak na obwód królewiecki 2.Litwini i Polacy atakują Rosję za pomocą ukraińskich rakiet 3.Ukraińcy atakują Rosję, aby wciągnąć Polskę do wojny 4. NATO zaatakowało Kaliningrad.

Pamiętajmy. Sprawdzajmy tylko oficjalne informacje polskich służb" - zaapelował.



