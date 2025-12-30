W skrócie Litwa wzmacnia mosty przy granicy z Białorusią, umożliwiając ich szybkie zniszczenie w razie konfliktu.

Tworzone są też magazyny zapór przeciwpancernych oraz sadzone drzewa ochronne przy kluczowych drogach.

Inne kraje wschodniej flanki NATO, takie jak Finlandia, Estonia i Polska, również intensyfikują prace nad umocnieniami granicznymi.

Jak informuje litewski, publiczny nadawca LRT, na mostach w pobliżu granicy z Białorusią trwają jednoczesne prace budowlane. Armia Litwy przekazała redakcji, że to część zatwierdzonych wcześniej prac fortyfikacyjnych.

Litwa tworzy kilkadziesiąt obiektów w pobliżu granicy, które posłużą jako składy zapór przeciwpancernych. Oprócz tego w celu ochrony kluczowych dróg sadzone są drzewa. Plan umocnień zakłada również pogłębienie rowów melioracyjnych.

Bałtycka Linia Obrony i konstrukcje na materiały wybuchowe

Wszystkie działania są elementem Bałtyckiej Linii Obrony, czyli zespołu umocnień wzdłuż granicy państw bałtyckich z Rosją i Białorusią. Plan zakłada, że znajdujące się tam mosty będą wyposażone w "konstrukcje inżynieryjne do mocowania materiałów wybuchowych".

Jak wyjaśnia litewski resort obrony, "mosty i drogi są wybierane na podstawie lokalizacji przeszkód naturalnych i ich strategicznego znaczenia dla systemu obronnego Litwy".

Dzięki temu w przypadku wojny będzie można łatwo wysadzić te przeprawy, których brak utrudni ruch wrogich wojsk. Jak wskazuje Biełsat, podobne działania od lat prowadzi Finlandia, której granica z Rosją liczy 1340 km.

Wschodnia flanka NATO rozbudowuje fortyfikacje

W wywiadzie dla "Financial Times" prezydent Finlandii Alexander Stubb stwierdził, że jest zaniepokojony wypowiedziami, według których Rosja zamierza przetestować w Europie Artykuł 5. NATO o kolektywnej obronie. Dodał, że to "wysoce nieprawdopodobne". Jednocześnie wezwał europejskie kraje do przygotowań i podkreślił, że trzeba być przygotowanym na najgorsze, by uniknąć takiego scenariusza.

Granice z Rosją i Białorusią umacniają również Łotwa, Estonia i Polska. 20 grudnia estoński resort obrony informował o rozpoczęciu budowy pierwszego z 600 planowanych bunkrów. Całość projektu ma być ukończona przed upływem 2027 roku.

