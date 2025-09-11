Przebywający z wizytą na Litwie głównodowodzący Sił NATO w Europie (SACEUR) gen. Alexus Grynkewich zapewnia, że sojusznicy NATO będą zaangażowani w obronę Litwy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

- Tak jak wy jesteście oddani nam, tak my jesteśmy oddani wam - powiedział Grynkewich. -Opierając się na lekcjach z przeszłości, będziemy nadal pracować nad wzmocnieniem naszych zdolności do obrony każdego centymetra przestrzeni powietrznej Sojuszu - dodał.

Gen. Alexus Grynkewich poinformował również, że Niemcy na stałe rozmieszczą brygadę na Litwie.

Deklaracja wzmocnienia obecności wojsk sojuszniczych na Litwie padła dzień po naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony.

W nocy z wtorku na środę 19 wrogich bezzałogowców wtargnęło na terytorium naszego kraju. Część maszyn zestrzelono z pomocą wojsk sojuszniczych.Do czwartkowego poranka służby odnalazły szczątki 16 dronów.

Polska w środę zawnioskowała o uruchomienie artykułu 4. NATO, w ramach którego jeszcze tego samego dnia odbyły się konsultacje.

Władze zwróciły się również do ONZ, którego Rada Bezpieczeństwa zbierze się na nadzwyczajnym zebraniu w związku z sytuacją w Polsce. Po wydarzenia w Polsce Czechy zadeklarowały, że wyślą do Polski trzy śmigłowce oraz 100 żołnierzy.

