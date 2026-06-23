W skrócie Litwa rozważa możliwość pośredniczenia w sporze między prezydentami Polski i Ukrainy, zwracając uwagę na emocjonalne podłoże tego konfliktu.

Litewscy politycy podkreślają potrzebę łagodzenia napięć i utrzymania silnych relacji między Warszawą a Kijowem.

Prezydent Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego, co spotkało się ze stanowczą reakcją ze strony Kijowa.

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- Najpewniej znów trzeba będzie podjąć wysiłki, by doprowadzić do rozmowy obu prezydentów (Polski i Ukrainy - red.). Prawdopodobnie doszło do wzrostu napięcia po obu stronach - powiedziała Asta Skaisgirytė-Liauškienė w rozmowie z rozgłośnią Żiniu radijas.

Jej zdaniem nieobecność Zełenskiego na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy "rzuciłaby cień na atmosferę" wydarzenia, choć - jak podkreśliła - w Gdańsku i tak mają zapaść kluczowe decyzje dotyczące wsparcia Ukrainy.

Litewscy politycy chcą pośredniczyć w rozmowach między Polską a Ukrainą

Zdanie doradczyni prezydenta podziela przewodniczący Sejmu Litwy Juozas Olekas.

- Wydaje mi się, że z obu stron słyszymy zbyt wiele ostrych słów, dlatego podczas każdego spotkania, czy wizyty w Kijowie czy Warszawie, staramy się łagodzić te różnice i doradzać naszym kolegom oraz mediatorom, na ile to możliwe - powiedział polityk we wtorek, cytowany przez portal 15min.lt.

Olekas zaznaczył, że należy odrzucić nawet najmniejsze przeszkody, które utrudniają budowanie wspólnej przyszłości. - Podkreślamy to stanowisko w rozmowach z obiema stronami podczas każdego spotkania. Uważam, że praca historyków, ich badania i oceny są niezwykle ważne (...), jednak powinniśmy patrzeć w przyszłość - wyjaśnił litewski polityk.

Z kolei w zeszłym tygodniu prezydent Litwy Gitanas Nauseda podkreślił podczas wystąpienia w litewskim parlamencie, że "dla Litwy, podobnie jak dla całego regionu, ważne jest, aby więź między Warszawą a Kijowem była jak najsilniejsza". - Dlatego jesteśmy zainteresowani powstrzymaniem nawet najmniejszych oznak osłabienia tej więzi - zaznaczył.

Spór o UPA. Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego

Prezydent Karol Nawrocki przekazał w piątek, że podjął decyzję o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To reakcja na nadanie przez ukraińskiego prezydenta nazwy "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych.

Decyzja spotkała się z krytyką ze strony Kijowa. Zełenski poinformował w sobotę, że odesłał Nawrockiemu order przez firmę kurierską. Jednocześnie zaznaczył, że Ukraina nadal jest gotowa do dialogu z Polską.

W reakcji na ruch polskiego prezydenta swoich odznaczeń zrzekli się również ukraińscy politycy i urzędnicy, w tym byli prezydenci - Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, a także szef gabinetu Zełenskiego Kyryło Budanow, szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha czy ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Odebranie orderu skrytykował również polski rząd. "Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej" - stwierdził premier Donald Tusk.

Źródła: PAP, Interia, 15min.lt





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