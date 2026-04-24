W skrócie Burmistrz Wilna Valdas Benkunskas sprzeciwił się organizacji wydarzenia Konfederacji Korony Polskiej z udziałem Grzegorza Brauna w stolicy Litwy.

Litewski Departament Bezpieczeństwa Państwowego uznał działania polityków Konfederacji Korony Polskiej za potencjalne ryzyko dla porządku publicznego, chociaż nie wskazano bezpośredniego zagrożenia.

Publiczne wystąpienia Grzegorza Brauna są przedmiotem postępowań prokuratorskich oraz procesu sądowego dotyczącego m.in. zgaszenia świec chanukowych w Sejmie.

Burmistrz Wilna Valdas Benkunskas oświadczył w piątek, że stolica Litwy sprzeciwia się planowanej wizycie Grzegorza Brauna i innych członków skrajnie prawicowej partii Konfederacja Korony Polskiej.

"Mając pełny obraz sytuacji, władze miejskie sprzeciwiają się organizacji wydarzenia Konfederacji Korony Polskiej 1 maja. Oficjalnie poinformujemy o tym organizatorów oraz organy państwowe odpowiedzialne za porządek publiczny i bezpieczeństwo" - napisał Benkunskas na Facebooku.

"Partia tej postaci chce zorganizować wydarzenie w Wilnie. Istnieje możliwość, że sam Braun planuje w nim uczestniczyć. Mam proste pytanie - jeśli nie podoba ci się nasza Europa i nasz system wartości, dlaczego tak bardzo chcesz z niego korzystać, swobodnie podróżować do innego kraju i mieć tutaj platformę do szerzenia swojej trucizny? Co zgubiłeś w Wilnie?" - dodał burmistrz, pytając ironicznie.

W Wilnie nie chcą Grzegorza Brauna. "Ryzyko dla porządku publicznego"

W czwartek litewski Departament Bezpieczeństwa Państwowego (VSD) oświadczył, że nie posiada informacji wskazujących na bezpośrednie zagrożenie w związku z wizytą, ale zaznaczył, że działania polityków Konfederacji Korony Polskiej mogą stanowić ryzyko dla porządku publicznego i być niezgodne z interesami bezpieczeństwa narodowego. Ocena została przekazana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, władz Wilna oraz organów ścigania.

Litewskie media informowały przed kilkoma tygodniami, że Braun planuje odwiedzić Litwę na początku maja i stara się o pozwolenie od władz litewskiej stolicy na zorganizowanie zgromadzenia.

Wcześniej planowano, że wydarzenie odbędzie się w Wileńskim Ośrodku Kultury i Duchowości, ale rezerwacja została anulowana po ujawnieniu tożsamości organizatorów.

Kontrowersyjne występki Grzegorza Brauna. Interweniuje prokuratura

Publiczne wystąpienia lidera Konfederacji Korony Polskiej, europosła Brauna zostały wielokrotnie ocenione przez prokuraturę jako naruszające prawo.

Od grudnia ubiegłego roku w warszawskim sądzie toczy się proces Brauna dotyczący m.in. zgaszenia przez niego świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 roku. Polska prokuratura chce mu też przedstawić zarzuty w kilku innych sprawach - chodzi m.in. o zniszczenie flag Ukrainy i Unii Europejskiej czy negowanie Holokaustu.

Parlament Europejski przegłosował już kilka wniosków o uchylenie Braunowi immunitetu. W jednej ze spraw (pozbawienie wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy) prokuratura zwróciła się też do przewodniczącej PE Roberty Metsoli o zgodę na zatrzymanie europosła.

Kotula o braku ustawy o związkach partnerskich: Jestem lewicową ministrą w konserwatywnym rządzie Polsat News Polsat News