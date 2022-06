"Wzmocnią one znacząco potencjał obronny litewskiej armii. To największy projekt akwizycji Litwy we Francji" - napisał szef resortu.

Wcześniej w poniedziałek francuskie radio RFI podało, cytując resort sił zbrojnych, że Lecornu "spotka się dziś (poniedziałek) ze swym litewskim odpowiednikiem", a strony podpiszą list intencyjny przy okazji otwarcia w Paryżu targów zbrojeniowych Eurosatory.

Litwa zwiększa swój budżet obronny

RFI przypomina, że ze względu na inwazję Rosji na Ukrainę Litwa postanowiła zwiększyć swój budżet obronny na rok 2022 z 300 mln do 1,5 mld euro.

Pod koniec kwietnia prezydent Emmanuel Macron poinformował, że Francja dostarczy działa Caesar Ukrainie.

Caesar to haubicoarmata kalibru 155 mm, która w każdym terenie bardzo precyzyjnie trafia w cel oddalony nawet o 40 km; od 2008 roku jest na wyposażeniu francuskiej artylerii.

Działa Caesar produkowane są przez państwową firmę zbrojeniową Nexter.