Litwa domaga się większej ochrony i współpracy. W tle uszkodzenie gazociągu

Litwa chce większej ochrony obiektów infrastruktury

- Możliwe, że potrzebny jest jeszcze większy monitoring, jeszcze większa ochrona i jak zaznaczył minister spraw zagranicznych, potrzebne są wspólne porozumienia i podział obowiązków, tak żeby każdy wiedział, co robić - mówił minister energetyki Litwy.

Jak zwraca uwagę portal Europejska Prawda minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis wezwał do stworzenia wspólnych instrumentów Unii Europejskiej i NATO w celu zapewnienia ochrony dla obiektów energetycznych .

Uszkodzenie gazociągu Balticconnector. "Czynnik zewnętrzny"

Gazociąg Balticconnector łączący Finlandię i Estonię został zamknięty w niedzielę wcześnie rano, gdy pojawiły się obawy, że dochodzi do wycieku. We wtorek rano finlandzka straż przybrzeżna przekazała, że wykryte zostało "wyraźne uszkodzenie rurociągu". "Wydaje się, że uszkodzenia zostały spowodowane czynnikami zewnętrznymi" - wskazano. W tym samym czasie Biuro Śledcze Finlandii przekazało, że trwa weryfikacja, jak doszło do zniszczenia.