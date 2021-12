Litwa. 1000 euro za dobrowolny powrót do kraju pochodzenia migranta

Oprac.: Harald Kittel Świat

Litwa zwiększyła z 300 do 1000 euro zasiłek dla migrantów, którzy dobrowolnie zdecydują się na powrót do krajów swojego pochodzenia. "Mamy nadzieję, że wyższy zasiłek skłoni do dobrowolnego powrotu większą liczbę osób" - poinformowała Agne Bilotaite, minister spraw wewnętrznych Litwy.

Zdjęcie Na zdjęciu: granica litewsko-białoruska / Petras Malukas / AFP / East News