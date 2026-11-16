W skrócie Minister spraw zagranicznych Litwy Kestutis Budrys ostrzegł przed wpadnięciem w rosyjską pułapkę podczas rozmów o nowej architekturze bezpieczeństwa w Europie.

Według serwisu Axios, podczas rozmów w Abu Zabi przedstawiciele USA poprosili stronę rosyjską o przedstawienie propozycji nowej architektury bezpieczeństwa w Europie.

Rosja domaga się powrotu do układu sił sprzed 1997 roku, w tym m.in. wystąpienia Finlandii z NATO oraz całkowitego zakazu rozmieszczania wojsk Sojuszu w Polsce.

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W środę Axios podał, że w trakcie rozmów pokojowych w Abu Zabi USA poprosiły Rosję o zaproponowanie nowej architektury bezpieczeństwa w Europie. W poniedziałek szef MSZ Litwy Kestutis Budrys powiedział podczas spotkania szefów dyplomacji UE w Brukseli, że państwa europejskie nie mogą wpaść w pułapkę, jaką zastawiła na nie Rosja.

- W kwestii europejskiej architektury bezpieczeństwa jest jasne, że nie potrzebujemy nowej. Już jedną mamy. Zasady działają, ale problemem jest Rosja, która je łamie - powiedział Kestutis, krytycznie wyrażając się o zapraszaniu Moskwy do rozmów o europejskim bezpieczeństwie.

- To daje Rosji szanse, by coś na tym ugrać. Nie możemy dać się złapać w tę pułapkę - powiedział szef litewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych cytowany przez Reutersa.

Bruksela. Szef litewskiej dyplomacji przestrzega przed rozmowami z Rosją

Jak podał Axios, podczas zeszłotygodniowych trójstronnych rozmów pokojowych Ukrainy, Rosji i USA Waszyngton poprosił Moskwę o przedstawienie takiej propozycji układu sił w Europie, który pozwoliłby zakończyć wojnę w Ukrainie.

Według źródeł serwisu Steve Witkoff i Jared Kushner powtórzyli wniosek o przedstawienie rosyjskiej oferty podczas czwartkowego spotkania z Władimirem Putinem w Moskwie.

Rozmowy w Abu Zabi były pierwszymi negocjacjami trójstronnymi od lutego. Kushner i Witkoff mieli uzależnić kontynuowanie rozmów o bezpieczeństwie na kontynencie od uczestnictwa przedstawicieli państw Europy - podał Axios. W Abu Zabi delegacje m.in. Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Włoch były obecne, ale nie brały udziału w rozmowach.

USA chcą, by Rosja przedstawiła propozycję nowej architektury bezpieczeństwa w Europie

Według datowanego na 10 listopada dokumentu, do którego dotarł "The New York Times", Rosja ma te same żądania, co przed napaścią na Ukrainę - domaga się przywrócenia układu sił w Europie sprzed 1997 r. Wśród pomysłów Putina jest m.in. wystąpienie Finlandii z NATO oraz zakaz rozmieszczania wojsk sojuszu m.in. w Polsce.

Putin chce także wstrzymania wszelkiej pomocy Ukrainie, powstrzymania się NATO od ekspansji na wschód, a także zapewnienia, że Ukraina nie będzie uwzględniana w polityce obronności Unii Europejskiej. Spełnienie ostatniego warunku ma pozwolić Ukrainie w ograniczonym zakresie dołączyć do Wspólnoty.

Źródło: Reuters, Axios, "The New York Times"



