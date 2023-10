Literacka Nagroda Nobla 2023. Poznaliśmy laureata

Jon Fosse laureatem literackiej Nagrody Nobla

Jon Fosse to autor powieści, książek dla dzieci, esejów, poezji i sztuk teatralnych, pisze w języku nynorsk. Jest uważany za najwybitniejszych współczesnych dramatopisarzy w Europie. Zadebiutował w 1983 roku powieścią "Raudt, svart" ("Czerwone, czarne"). W 1994 roku jego sztuka "Og aldri skal vi skiljast" ("(I nigdy się nie rozłączymy") trafiła na deski teatru. Napisał m.in. serię "Drugie imię. Septologia".

W 2022 roku nagroda trafił do francuskiej autorki Annie Ernaux za "za odwagę i chirurgiczną precyzję, z jaką odkrywa korzenie, zagubienie, wyobcowanie i zbiorowe ograniczenia osobistej pamięci".

Nagroda Nobla 2023. Laureaci w dziedzinie medycyny, fizyki i chemii