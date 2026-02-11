Dlaczego po takim czasie sprawa zmarłego w 2019 roku Epsteina wróciła do mediów i jest głośniejsza niż kiedykolwiek wcześniej?

Pod koniec stycznia 2026 roku Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych upublicznił około trzy miliony stron akt śledztwa dotyczącego Epsteina.

Przypomnijmy, że pracujący w finansach Jeffrey Epstein to przestępca skazany m.in. za wykorzystywanie nieletnich i handel ludźmi.

W 2019 roku ponownie został aresztowany i usłyszał zarzuty m.in. handlu ludźmi - miał sprowadzać do swoich rezydencji nieletnie dziewczyny. Procesu nie dożył, w tym samym roku odebrał sobie życie w celi.

Rozgłosu sprawie dodaje fakt, że "klientami" nielegalnych usług finansisty miały być osoby należące do światowej elity politycznej czy show-biznesu.

Akta Epsteina - zobacz listę nazwisk

W Interii publikujemy podsumowanie - alfabetyczną listę najbardziej znanych postaci, które utrzymywały kontakt z niesławnym multimilionerem i dlatego pojawiają się w aktach sprawy; amerykańskie służby nie znalazły dowodów na to, by którakolwiek z tych osób dopuściła się przestępstw w tej sprawie.

Woody Allen - nagradzany reżyser filmowy

Wraz z żoną Soon-Yi Previn pojawiali się w domu Epsteina na Upper East Side przez kilka lat od 2010 r. Allen był wielokrotnie wspominamy nie tylko w mailach prywatnych, ale i w zeznaniach ofiar Epsteina.

Książę Andrzej - były członek brytyjskiej rodziny królewskiej, syn królowej Elżbiety II i księcia Filipa

W 2019 roku wycofał się z życia publicznego i pełnienia obowiązków w imieniu korony. Głównym powodem rezygnacji były kontrowersje, m.in. wynikające z jego powiązaniami z Epsteinem: długoletnia znajomość, wspólne przeloty oraz wielokrotne wizyty w posiadłościach finansisty.

Ehud Barak - były premier Izraela

Wielokrotnie kontaktował się z Epsteinem po jego pierwszym skazaniu w 2008 r.

Steve Bannon - były doradca Donalda Trumpa

Opublikowane dokumenty świadczą o tym, że utrzymywał kontakt z Epsteinem w ostatnich latach jego życia.

Richard Branson - miliarder, twórca Virgin Group

Zapewniał Epsteina, że chętnie spotka się z nim w dowolnym terminie, o ile tylko zabierze ze sobą swój "harem".

Sergey Brin - miliarder i współzałożyciel Google

Pojawia się w aktach wielokrotnie. W 2003 r. wymieniał wiadomości z Ghislaine Maxwell, a ich wiadomości dotyczyły m.in. kolacji u Epsteina w Nowym Jorku.

Naomi Campbell - modelka

Pojawia się głównie jako kontakt w aktach oraz harmonogramach Epsteina z 2008 roku. "The Wall Street Journal" przytoczył zeznania jednej z oskarżycielek finansisty, że podczas wydarzenia organizowanego przez Campbell w Paryżu w 2010 roku została zaczepiona przez jego współpracownika, który powiedział jej, że "Epstein zna Campbell i może pomóc jej w karierze modelingowej".

Noam Chomsky - amerykański profesor językoznawstwa i działacz polityczny

W latach 2015-2017 utrzymywali z Epsteinem stały kontakt. Zgodnie z harmonogramami Epsteina zorganizował on kilka spotkań z Chomskym, kiedy ten wykładał na MIT. Finansista przekazał setki tysięcy dolarów darowizny na środowisko akademickie, które poznał za sprawą profesora.

Chomsky latał także prywatnym odrzutowcem Epsteina do Nowego Jorku, na kolacje w jego kamienicy. On i Epstein korespondowali również mailowo na tematy okołonaukowe i polityczne. Chomsky doradzał Epsteinowi, jak bronić się przed oskarżeniami medialnymi.

Bill Clinton - były prezydent USA

Został wielokrotnie sfotografowany na prywatnej wyspie Jeffreya Epsteina w późniejszych latach 90. i wczesnych 2000. W aktach z ubiegłego roku pojawiły się jego wspólne fotografie z Epsteinem. Na jednej z nich Clinton jest w jacuzzi z osobą, która została później, przez jednego z urzędników departamentu, określona jako "ofiara" wykorzystywania przez Epsteina.

Ponadto, według analizy CNN, w latach 2001-2004 Clinton, co najmniej 16 razy, podróżował wraz ze swoimi pracownikami prywatnym samolotem Epsteina. Wraz z żoną Hillary mają zeznawać przed kamerami i komisją Izby Reprezentantów, kierowaną przez republikanów, na temat swoich kontaktów z Epsteinem.

David Copperfield - iluzjonista

W aktach Epsteina znalazło się niedatowane zdjęcie, obejmujących się Copperfielda i Ghislaine Maxwell (prawej ręki Epsteina), ubranych w szlafroki. W aktach są też dowody na to, że kontaktował się telefonicznie z finansistą. W ciągu kilku miesięcy w latach 2004 i 2005 zostawiał Epsteinowi 16 wiadomości, z notatkami takimi jak "to ważne", "właśnie dzwoniłem, żeby się przywitać".

Gerald Edelman - biolog, laureat Nagrody Nobla z 1972 r.

Edelman otrzymał finansowanie z fundacji Jeffrey Epstein VI Foundation. Naukowiec w wywiadzie z 2002 roku zachwycał się "bystrością i inteligencją" Epsteina. Dokumenty potwierdzają, że spotkali się przynajmniej kilka razy.

Bill Gates - multimiliarder, jeden z głównych twórców Microsoftu

Maile i zdjęcia zawarte w aktach ukazują jego znajomość z Epsteinem od 2011 roku, czyli trzy lata po tym, jak finansista został skazany za nakłanianie osoby małoletniej do prostytucji. Znajomość ta miała doprowadzić do rozpadu małżeństwa Gatesa, a w mailach do Epsteina pojawia się wątek, jakoby założyciel Microsoftu miał zarazić się chorobą weneryczną.

Stephen Hawking - słynny fizyk

W 2006 r. był gościem konferencji organizowanej na wyspie Epsteina. W aktach znajdują się także jego zdjęcia z wyspy.

Mick Jagger - współzałożyciel i lider rockowego zespołu The Rolling Stones

Umawiali się razem z Epsteinem na spotkania i wspólnie imprezowali. Pojawia się zarówno w mailach jak i na zdjęciach.

Thorbjørn Jagland - były sekretarz generalny Rady Europy

Epstein miał zwracać się do niego z prośbą o pomoc dla skazanego w 2015 r. na sześć lat więzienia za korupcję i nielegalne wzbogacenie się Karima Wade, syna byłego prezydenta Senegalu.

Jack Lang - były minister kultury Francji

Prosił Epsteina o różne przysługi materialne, takie jak pożyczenie samolotu.

Miroslav Lajczak - były minister spraw zagranicznych Słowacji

Wymieniali wraz z Epsteinem wiadomości dotyczące kobiet. Lajczak zrezygnował w lutym ze stanowiska doradcy obecnego rządu słowackiego po opublikowaniu najnowszych akt sprawy Epsteina.

Howard Lutnick - sekretarz handlu Stanów Zjednoczonych

Próbował uzyskać współrzędne dla kapitana swojego jachtu, aby móc spotkać się z Epsteinem, prawdopodobnie na karaibskiej wyspie. W 2015 roku Lutnick próbował zaprosić Epsteina na polityczne wydarzenie zorganizowane dla Hillary Clinton.

Peter Mandelson - były brytyjski ambasador w Stanach Zjednoczonych

Jeffrey Epstein zlecał przelewy na jego konto - łącznie było to około 75 tys. dol. To nie wszystko. W aktach Epsteina znalazło się m. in. zdjęcie Mandelsona w bieliźnie w towarzystwie młodej dziewczyny. Po ujawnieniu akt były dyplomata zrezygnował z członkostwa w Partii Pracy, jednak nadal zasiada w Izbie Lordów.

Księżna Mette-Marit - od 2001 roku żona następcy tronu Norwegii, księcia Haakona

Norweska księżna wymieniała z Epsteinem liczne maile w latach 2011-2014. Korespodnecja miała bardzo swobodny i osobisty charakter, poruszali w niej także kwestie dotyczące wyspy finansisty. Epstein miał, na zaproszenie księżnej, pod koniec 2012 roku odwiedzić Oslo.

Elon Musk - multimiliarder, właściciel przedsiębiorstw takich jak SpaceX, Tesla i X

W wiadomościach z 2012 r. Epstein zapytał Muska, ile osób będzie potrzebowało przelotu helikopterem na wyspę. Miliarder omawiał z Epsteinem szczegóły wizyty i dopytywał o "najdzikszą imprezę".

Córka Muska, po opublikowaniu najnowszych akt, zamieściła w mediach społecznościowych informację, że jej ojciec rzeczywiście odwiedził wyspę Epsteina przy okazji rodzinnych wakacji, trudno jednak ocenić wiarygodność wpisu. On sam temu zaprzecza.

Brett Ratner - reżyser filmowy, twórca filmu biograficznego o Melanii Trump

Na zdjęciach dostępnych w aktach widać jego i Epsteina w towarzystwie dwóch młodych kobiet. W 2017 roku Ratner został oskarżony o niewłaściwe zachowania wobec sześciu kobiet.

Alesia Riabenkova - była modelka pochodzenia łotewskiego oraz była partnerka Leonardo DiCaprio

To za jej sprawą nazwisko aktora znalazło się w aktach, wymieniała ona bowiem z Epsteinem wiele maili, w których opowiadała o swoim związku z aktorem. Pomagała Epsteinowi w sprowadzaniu bardzo młodych dziewczyn z Europy, sama prawdopodobnie miała z nim już kontakt w wieku 14 lat.

Jerry i Jessica Seinfeld - małżeństwo amerykańskiego komika i aktorki

Maxwell w jednym z maili do Epsteina sugeruje, że Seinfeldowie chcieliby umówić się z Epsteinem "na lemoniadę" na jego prywatnej wyspie.

Peggy Siegal - publicystka i guru hollywodzkiego marketingu

Pomagała Epsteinowi organizować jego przyjęcia, zapraszając nań znane osoby z show-biznesu - była łącznikiem między nim a celebrytami. W 2009 roku w trakcie swojej podróży do Kenii mailowo zaproponowała finansiście, że przywiezie mu "małe dziecko… lub dwa".

Jes Staley - były prezes multinarodowego banku Barclays

W aktach pojawia się ok. 1200 maili wymienionych między Staleyem a Epsteinem w latach 2008-2012, z wyraźnymi przejawami bliskiej znajomości i przyjacielskiej relacji.

Sultan Ahmed bin Sulayem - biznesmenem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Przez wiele lat utrzymywał bliskie relacje z Epsteinem. Jak wynika z najnowszej partii dokumentów opublikowanych przez Departament Sprawiedliwości, pomógł zorganizować szkolenie w Turcji dla rosyjskiej "masażystki" z "prywatnego spa" Jeffreya Epsteina na prośbę skazanego.

W 2017 roku obaj mężczyźni organizowali pracę dla "osobistej masażystki" Epsteina w spa hotelu Rixos w Antalyi w Turcji, "aby zdobyła lepsze doświadczenie".

Peter Thiel - jeden z najbogatszych ludzi na świecie, razem z Elonem Muskiem założyli Paypala

Korespondował z Epsteinem przez co najmniej pięć lat przed jego śmiercią. Firma Thiela przyjęła od Epsteina inwestycje na 40 milionów dolarów. Pojawiały się też zaproszenia na wyspę finansisty.

Steve Tisch - współwłaściciel drużyny New York Giants

Jest nową postacią w dokumentach. W mailu do Epsteina zapytał go o kobietę, którą poznał w jego domu, i zastanawiał się, czy była ona osobą "profesjonalną", czy "cywilną".

W innej wymianie wiadomości Epstein napisał, że będzie miał dla Tischa "prezent". Kilka dni później Epstein opisał kobietę, z którą zamierzał zapoznać Tischa, jako "Tahitiankę, mówiącą głównie po francusku, egzotyczną".

Donald Trump - prezydenta USA

Jego nazwisko pojawia się w aktach tysiące razy, co czyni go jedną z najbardziej widocznych postaci w dokumentach związanych z nieżyjącym biznesmenem.

On sam pojawia się także na fotografiach, gdzie towarzyszy Epsteinowi, a jego wątek poruszany jest w zeznaniach niektórych ofiar finansisty. Znajdują się tam również notatki FBI dotyczące kobiety, która oskarżyła Trumpa w pozwie sądowym - później wycofanym - że została przez niego wykorzystana, gdy miała 13 lat.

Trump od dawna zaprzecza, jakoby miał bliższe relacje z Epsteinem i twierdzi, że obaj pokłócili się wiele lat temu. Prezydent USA podkreśla też, że amerykańskie służby oczyściły go z jakichkolwiek podejrzeń.

Mark Zuckerberg - prezes i współzałożyciel Facebooka

Maile zawarte w dokumentach Departamentu Sprawiedliwości wskazują, że Epstein i Zuckerberg spotkali się co najmniej raz, podczas kolacji w sierpniu 2015 roku z udziałem kilku innych dyrektorów firm technologicznych, zorganizowanej przez Reida Hoffmana.

Kilka dni po kolacji Hoffman połączył Epsteina i Zuckerberga mailowo, "aby rozmowa mogła być kontynuowana", jednak jak dotąd nie ma żadnych dowodów na to, że kiedykolwiek ze sobą korespondowali, ani że Zuckerberg miał z Epsteinem jakiekolwiek inne związki.

