"Popłynąłem do Indii flotą, którą podarowali mi znamienici król i królowa, nasi władcy, gdzie odkryłem wiele wysp zamieszkałych przez niezliczoną liczbę ludzi" - napisał Krzysztof Kolumb do skarbnika królewskiego Luisa de Santangela w 1493 roku po powrocie do Europy. Jak dodał, "przejął je przede wszystkim dla Ich Wysokości".