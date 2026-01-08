List Kim Dzong Una do Władimira Putina, upubliczniono treść. "Bezwarunkowo"

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un napisał w liście do Władimira Putina, że ​​będzie "bezwarunkowo i trwale wspierał politykę Kremla" - poinformowała w piątek północnokoreańska państwowa agencja KCNA. To odpowiedź na pismo, które w grudniu rosyjski dyktator wysłał do Kima.

Mężczyzna stojący za mównicą z emblematem państwowym na tle czerwonych flag z symbolem Korei Północnej, z mikrofonami i szklanką wody obok, w sali ozdobionej zdjęciami.
Kim Dzong Un napisał list do Władimira PutinaKCNA VIA KNSAFP

  • Kim Dzong Un zadeklarował w liście do Władimira Putina bezwarunkowe i trwałe wsparcie dla polityki Kremla.
  • List Kima był odpowiedzią na wcześniejsze pismo, w którym Putin dziękował Korei Północnej za wsparcie wojskowe oraz nawiązywał do historycznych więzi.
  • Putin w swoim liście podkreślił wspólne działania Rosji i Korei Północnej oraz ich zaangażowanie w kształtowanie wielobiegunowego porządku świata.
"Będę bezwarunkowo szanował i bezwarunkowo wspierał całą waszą politykę i decyzje i jestem gotów zawsze być z wami dla waszego dobra i dla waszej Rosji" - napisał Kim w liście do Putina, cytowanym przez KCNA.

"Ten wybór będzie stały i trwały" - dodał północnokoreański dyktator.

Władimir Putin podziękował Korei Północnej za wsparcie wojskowe

Północnokoreańska agencja poinformowała, że list Kima był odpowiedzią na pismo wysłane wcześniej przez Putina.

Jak stwierdził przywódca Kremla w grudniowym liście wysłanym do dyktatora Korei Północnej, "więzi bojowej przyjaźni, dobrej woli i wzajemnej pomocy, które ugruntowały się w czasach dawnej wojny, pozostają silne i niezawodne nawet dzisiaj".

Rosjanin nawiązał w ten sposób do rocznicy wyzwolenia Korei spod japońskiej okupacji. Oprócz tego Putin pozwolił sobie na komentarz w sprawie wojny w Ukrainie.

    Putin wspomniał o "wyzwalaniu obwodu kurskiego" przez żołnierzy z Korei Północnej

    "Zostało to (więź pomiędzy Rosją a KRLD - red.) w pełni udowodnione przez bohaterski udział żołnierzy KRLD w wyzwoleniu terytorium obwodu kurskiego z rąk ukraińskich okupantów" - napisał Władimir Putin w liście.

    Dyktator zaznaczył przy tym, że "Rosjanie na zawsze zachowają pamięć o ich odwadze i poświęceniu".

    W dalszej części listu Putin zadeklarował, że Rosja i Korea Północna nadal "będą działać wspólnie, skutecznie bronić swojej suwerenności oraz wnosić znaczący wkład w ustanowienie sprawiedliwego wielobiegunowego porządku świata".

    Źródło: Reuters, KCNA

