Policja z Kopenhagi poszukuje 30-latka podejrzanego o udział w zabójstwie 29-letniego Polaka. Do zdarzenia doszło 5 stycznia br. w hotelu w miejscowości Brøndby. Obsługa hotelowa znalazła w pokoju ciało mężczyzny. Według policji młody mężczyzna zginął wskutek postrzału z broni palnej, a zamieszani w to mieli być dwaj inni Polacy. W toczącym się śledztwie udało się zatrzymać już jednego z nich, 22-latka. Został on tymczasowo aresztowany.