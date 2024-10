Jak informuje agencja AFP, zakaz , jaki wprowadzają linie lotnicze Emirates, dotyczący przewożenia na pokładzie ich samolotów krótkofalówek oraz pagerów, to pokłosie ataków sabotażowych w Libanie, do których doszło w połowie września.

Bliski Wschód. Linia lotnicza zakazuje przewozu pagerów. Obawy po atakach

Co więcej, przewoźnik ogłosił, że ich trasy do Iraku i Iranu pozostaną zawieszone do wtorku. "Odwołanie lotów zostało po raz pierwszy ogłoszone w następstwie poważnego irańskiego ataku na Izrael w tym tygodniu, w wyniku którego pociski rakietowe przeleciały nad Irakiem i Iranem" - podała AFP.

Linia lotnicza poinformowała również, że loty do Jordanii, które również zostały zawieszone, będą wznowione w niedzielę. Natomiast w związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie i nasilającymi się atakami Izraela na Liban, w tym w pobliżu tamtejszego lotniska, Emirates zawiesiło rejsy do tego kraju do 15 października. Kilku innych przewoźników również zawiesiło niektóre połączenia do oraz z Bejrutu, a także innych lotnisk na Bliskim Wschodzie.