W skrócie Wołodymyr Zełenski uczestniczy w szczycie G7 we francuskim Evian-les-Bains, podczas którego omawiana jest kwestia zakończenia wojny na Ukrainie.

Podczas obrad europejscy przywódcy deklarują chęć przekonania Donalda Trumpa do zwiększenia presji na Rosję zamiast zmuszania Ukrainy do ustępstw.

W szczycie biorą udział także przedstawiciele krajów arabskich, a Trump ma odpowiedzieć na pytania dotyczące porozumienia kończącego wojnę z Iranem.

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Wołodymyr Zełenski został przywitany w Evian-les-Bains przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Do spotkania przywódców doszło przed kompleksem hotelowym, w którym odbywają się obrady grupy G7.

Zełenski wziął udział w porannej sesji dotyczącej Ukrainy. Po niej odbędzie się sesja poświęcona Iranowi, w której wezmą udział przedstawiciele państw arabskich.

Szczyt G7 we Francji. Spotkanie Zełenskiego i Trumpa

Część obrad, w której uczestniczy Zełenski, nosi tytuł "Budowa pokoju i bezpieczeństwa na rzecz Ukrainy i Europy". Dotychczas nie ma żadnych informacji o ewentualnej rozmowie dwustronnej polityków w Evian.

Donald Trump wyraził optymizm po przybyciu na szczyt w poniedziałek podkreślając, że dzień wcześniej odbył "bardzo dobrą" rozmowę telefoniczną z Zełenskim. Tak samo określił swą oddzielną rozmowę z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. - Myślę, że możemy coś tutaj zrobić, naprawdę tak sądzę, myślę, że obaj są otwarci - mówił.

Według agencji AFP podczas szczytu przywódcy europejscy będą chcieli przypomnieć Trumpowi, jak ważne jest wywieranie presji na Rosję, aby zaakceptowała pokój na warunkach Kijowa, a nie wywieranie presji na Ukrainę, aby zgodziła się na ustępstwa wobec Moskwy.

Przed przybyciem do Evian Zełenski zaapelował do przywódców G7 o "zdecydowaną i konkretną" odpowiedź po ostatniej fali rosyjskich ataków, w wyniku których zginęło co najmniej 11 osób, a także wybuchł pożar w kijowskiej katedrze Ławra Peczerska. Dodał także, że zaproponował spotkanie z Władimirem Putinem na szczycie G7, ale Moskwa "nie była na to gotowa".

Brytyjski premier Keir Starmer powiedział przed szczytem G7, że Londyn dostarczy Ukrainie wzbogacony uran na potrzeby elektrowni jądrowych i nałoży nowe sankcje na Rosję.

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Do szefów państw i rządów państw grupy G7: Francji, Japonii, Kanady, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i USA dołączyli podczas obrad przywódcy Unii Europejskiej.

W specjalnej sesji poświęconej Iranowi wezmą udział prezydent Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi, emir Kataru Tamim ibn Hamad ibn Chalifa Al Sani i prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich szejk Muhammad ibn Zajid Al Nahajjan.

Uczestnicy szczytu mają zadać Trumpowi pytania nt. porozumienia kończącego wojnę z Iranem. Republikanin zapowiedział, że w piątek - w dzień podpisania oficjalnej umowy - zostanie w pełni otwarta cieśnina Ormuz.

Źródło: AFP





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