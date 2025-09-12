Liderka białoruskiej opozycji: Będziemy dążyć do uwolnienia wszystkich

W skrócie Białoruś uwolniła 52 więźniów politycznych, którzy wraz z amerykańską delegacją opuścili kraj i udali się na Litwę.

Swiatłana Cichanouska podkreśliła, że uwolnienie więźniów było przymusową deportacją i nie oznaczało prawdziwej wolności.

Uwolnieni więźniowie mówili o panującym na Białorusi terrorze i wezwali do dalszego wsparcia osób prześladowanych.

W czwartek wraz z amerykańską delegacją Białoruś opuściło 52 więźniów politycznych, którzy udali się na Litwę. Według białoruskiej agencji informacyjnej Belta wśród uwolnionych są również osoby podejrzane o szpiegostwo.

Białoruś uwolniła więźniów politycznych. Cichanouska o "przymusowej deportacji"

W piątek w Wilnie odbyła się konferencja prasowa z udziałem uwolnionych więźniów. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska przekazała, że "każdy, kto został zwolniony, ma prawo wybrać: zostać w kraju lub go opuścić". Dodała też, że wypuszczenie więźniów nie oznaczało "prawdziwej wolności", ale było przymusową deportacją.

- Razem z USA i sojusznikami w Europie będziemy dążyć do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych na Białorusi - mówiła.

Cichanouska przywołała przypadek Mikoły Statkiewicza, który odmówił wyjazdu z kraju i wrócił na Białoruś. Następnie - jak poinformował białoruski niezależny portal Zerkało - został uprowadzony przez zamaskowanych ludzi i wywieziony w nieznanym kierunku.

Liderka białoruskiej opozycji podziękowała prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, a także jego wysłannikowi Johnowi Coale'owi, który w czwartek spotkał się w Mińsku z przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką.

Łukaszenka zwolnił więźniów politycznych. "Na Białorusi panuje terror"

Z kolei uwolnieni więźniowie polityczni przekazali, że na Białorusi panuje terror. - Na temat tych technik represji będą kiedyś pisać rozprawy naukowe - powiedział aktywista Mikoła Dzjadok, który wezwał do kontynuowania wsparcia dla osób prześladowanych na Białorusi.

Niektórzy z około 20 uczestników konferencji podzielili się swoimi doświadczeniami z okresu pobytu w więzieniu. Dziękowali też prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za wysiłki na rzecz uwolnienia więźniów.

