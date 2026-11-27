W skrócie Alice Weidel z AfD stwierdziła, że po zakończeniu wojny 1,1 miliona przebywających w Niemczech Ukraińców powinno wrócić do swojej ojczyzny.

Tino Chrupalla, drugi z liderów AfD, wzywał wcześniej do wydalenia z kraju ponad 2,6 miliona obcokrajowców, w tym obywateli Syrii, Afganistanu i Ukrainy.

Alice Weidel w styczniu 2025 roku zapowiadała zlikwidowanie zasiłków dla migrantów oraz przeprowadzenie największej operacji deportacyjnej w historii Niemiec.

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- Mam nadzieję, że gdy walki na Ukrainie się zakończą, wkrótce, gdy uda nam się osiągnąć tam porozumienie pokojowe, Ukraińcy, w liczbie 1,1 miliona, powrócą do swojej ojczyzny - oświadczyła Alice Weidel.

Wypowiedź współprzewodniczącej Alternatywy dla Niemiec można traktować jak kontynuację wypowiedzi innego polityka tej partii, Tino Hrupalla. Zaledwie kilka dni wcześniej jeden z liderów AfD wzywał do wydalenia z kraju 2,6 miliona obcokrajowców.

Zdaniem Hrupalla z Niemiec powinni wyjechać nie tylko cudzoziemcy skazani przez sąd na ekstradycję, ale także wszyscy obywatele Syrii, Afganistanu i Ukrainy, kiedy w tych krajach zakończą się konflikty zbrojne.

AfD przeciw imigrantom. "Największa operacja deportacyjna"

Zapowiedzi deportacji imigrantów z Niemiec, w tym Ukraińców, to stały element przekazu Alternatywy dla Niemiec. W styczniu 2025 roku, Alice Weidel podczas jednego z partyjnych zjazdów przedstawiała program partii, w którym jasno określono, jakie działania należy podjąć wobec obcokrajowców.

- W ciągu 100 dni zamknę granice, zlikwiduję zasiłki dla migrantów i przeprowadzę największą operację deportacyjną w historii Niemiec - mówiła.

W kampanii wyborczej partia korzystała z ulotek nazwanych "biletami deportacyjnymi". Trafiały one głównie do dzielnic zamieszkałych przez migrantów.

Wśród osób "niechcianych" w Niemczech przez polityków AfD są także Polacy. Choć w oficjalnych przekazach partyjnych nie odnotowuje się bezpośrednich apeli o deportowanie naszych obywateli, to lokalni działacze wielokrotnie wyrażali się o Polakach z pogardą. Robił tak m.in. Fabian Keubel, który we wpisach w mediach społecznościowych określał naszych rodaków jako "Afroamerykanów Europy".



