Lider wenezuelskiej opozycji zabrał głos. "Obalenie Maduro nie wystarczy"

Krzysztof Ryncarz

Aktualizacja

Obalenie Nicolasa Maduro to istotny krok dla Wenezueli, ale niewystarczający - stwierdził w niedzielę jeden z liderów wenezuelskiej opozycji Edmundo Gonzalez Urrutia przebywający w Hiszpanii. Według opozycji jest on legalnym prezydentem, bowiem wygrał wybory prezydenckie w 2024 roku. Oficjalne wyniki wyborów wskazały na zwycięstwo Maduro, jednak nie zostały one uznane przez opozycję oraz wiele państw.

Mężczyzna w garniturze i niebieskim krawacie wygłasza przemówienie przy mównicy, w tle znajdują się ekrany z nieczytelnymi napisami i grafiką.
Edmundo Gonzalez UrrutiaAlejandro Martinez Velez/Europa PressGetty Images

  • Edmundo Gonzalez Urrutia, lider wenezuelskiej opozycji, podkreśla, że samo obalenie Nicolasa Maduro nie wystarczy, by przywrócić normalność w Wenezueli.
  • Opozycja twierdzi, że wybory prezydenckie z 2024 roku wygrał Gonzalez Urrutia. Oficjalnie zwycięzcą ogłoszono jednak Nicolasa Maduro.
  • Po operacji armii USA, która doprowadziła do obalenia i schwytania Maduro, tymczasową władzę przejęła Delcy Rodriguez, lecz opozycja i Maria Corina Machado domagają się uznania Gonzaleza Urrutii jako prezydenta.
- Ten moment to ważny krok, ale niewystarczający - stwierdził Gonzalez Urrutia w niedzielny poście opublikowanym na Instagramie.

Według niego Wenezuela będzie mogła powrócić do normalności dopiero gdy "wszyscy Wenezuelczycy, którzy zostali pozbawieni wolności z powodów politycznych zostaną uwolnieni" oraz uszanowane będą wyniki wyborów prezydenckich z 2024 roku. Wtedy według wenezuelskiej opozycji Edmundo Gonzalez Urrutia pokonał Nicolasa Maduro.

Nicolas Maduro obalony przez USA. Opozycja wskazuje kto powinien przejąć władzę

Po tym jak w sobotę nad ranem armia USA przeprowadziła operację, w wyniku której obalony i schwytany został rządzący Wenezuelą Nicolas Maduro, tymczasowo władzę w kraju przejęła dotychczasowa wiceprezydent Delcy Rodriguez. Początkowo administracja Donalda Trumpa informowała, że jest gotowa współpracować z nią w celu przeprowadzenia transformacji demokratycznej.

    Sama Rodriguez dotychczas nie wyraziła jednak woli współpracy. W sobotę stwierdziła ona, że Nicolas Maduro jest legalnym prezydentem i powinien zostać uwolniony, a Wenezuela jest gotowa bronić się przed amerykańską agresją. W niedzielę Trump stwierdził, że jeśli Rodriguez nie będzie chciała współpracować z USA, to "zapłaci bardzo wysoką cenę".

    Tymczasem liderka wenezuelskiej opozycji i laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Maria Corina Machado stwierdziła, że Edmundo Gonzalez Urrutia "powinien natychmiast przejąć mandat konstytucyjny i zostać uznany za głównodowodzącego narodowych sił zbrojnych przez wszystkich urzędników i żołnierzy, którzy się na nie składają".

    "Dziś jesteśmy gotowi, by (...) przejąć władzę. Pozostańmy czujni, aktywni i zorganizowani, aż Transformacja Demokratyczna się zmaterializuje. Przemiana, która potrzebuje nas wszystkich" - napisała w sobotę Machado.

