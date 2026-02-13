W skrócie Peter Magyar, lider węgierskiej opozycji i partii TISZA, złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa po groźbie ujawnienia materiału zarejestrowanego z ukrycia.

W mediach pojawiło się zdjęcie z sypialni oraz informacja o istnieniu wideo, które Magyar potwierdził, opisując okoliczności nagrania.

Według Magyara działania te mają wywrzeć na niego presję przed zbliżającymi się wyborami, a sondaże pokazują niewielką przewagę TISZY lub Fideszu w zależności od instytutu badawczego.

"Składam dziś do właściwego organu śledczego zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przeciwko nieznanym sprawcom za nieuprawnione gromadzenie informacji i użycie w tym celu niejasnych środków oraz wykroczenie nadużycia danych osobowych. Organy muszą zbadać, kto dopuścił się tych przestępstw" - napisał Peter Magyar na platformie X.

Wcześniej w tym tygodniu w węgierskich mediach pojawiło się zdjęcie sypialni z zapowiedzią publikacji nagrania, mającego skompromitować lidera opozycyjnej Tiszy. W odpowiedzi na doniesienia medialne sam Magyar ogłosił, że istnieje nie tylko fotografia, lecz nieujawnione jeszcze wideo przedstawiające go i jego ówczesną partnerkę w sytuacji intymnej.

Nagranie uderzające w Magyara. Lider węgierskiej opozycji zabrał głos

W czwartek w zamieszczonym w sieci nagraniu ujawnił, że materiał sporządzono w sierpniu 2024 roku, gdy jego była partnerka zaprosiła go na imprezę. - Kilka obcych mi osób było na miejscu. Na stole znajdował się alkohol i substancje przypominające narkotyki. Nie dotknąłem ani nie spożyłem niczego z tego stołu. Po pewnym czasie poszliśmy z Evelin Vogel do pokoju i za obopólną zgodą odbyliśmy stosunek seksualny - opowiedział Magyar.

W piątek opozycjonista poinformował, że 15 miesięcy temu złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przeciwko Vogel za wymuszenie i inne przestępstwa. - Od tego czasu organ śledczy ani razu nie przesłuchał Evelin Vogel jako podejrzanej - oświadczył Magyar.

Vogel przyznała w czwartkowej rozmowie z portalem 444, że "nie pamięta dokładnie wszystkich szczegółów i nie chce o wszystkim mówić". - Mogę powiedzieć o swojej roli tyle, że to nie był mój pomysł. Byłam tam raz i na pewno nie ja umieściłam tam kamerę - zaznaczyła kobieta, podkreślając, że ona również jest ofiarą groźby opublikowania nagrania.

Emocje przed wyborami na Węgrzech. Magyar: Fidesz chce wywrzeć presję

Według Magyara celem wystosowania groźby - do dziś w mediach pojawiło się jedynie zdjęcie sypialni - była próba wywarcia na nim presji. - Ludzie Fideszu wiedzą, że w przyszłym tygodniu zaczynam ogólnokrajowy objazd, co oznacza, że to moje ostatnie dni z synami przed wyborami. Chcieli zniszczyć ten czas i wywrzeć na mnie jeszcze większą presję psychologiczną - ocenił w czwartek Magyar.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Piątkowy sondaż niezależnego Instytutu IDEA dał Tiszy 48 proc. poparcia wśród pewnych wyborców, przy 38 proc. Fideszu.

Bliski rządowi Instytut Nezopont opublikował tego samego dnia wyniki swojego badania, z którego wynika, że gdyby wybory odbyły się w tę niedzielę, Fidesz uzyskałby 46 proc. głosów, a TISZA - 40 proc.

