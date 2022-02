Lider Państwa Islamskiego nie żyje. Joe Biden grozi terrorystom

Oprac.: Wiktor Kazanecki Świat

- Świat pozbył się jednego z najgorszych terrorystów na świecie - w ten sposób prezydent USA Joe Biden ogłosił, że w akcji komandosów zginął Abu Ibrahim al-Haszemi al-Kurajszi, przywódca Państwa Islamskiego (ISIS). Jak dodał, zabity wolał, by on i jego rodzina stracili życie "niż odpowiedzieć za swe zbrodnie". Amerykańskie władze informują, że akcja wojsk specjalnych to kolejny cios w terrorystyczną organizację, która jest o wiele słabsza niż przed laty.

Zdjęcie Prezydent USA ujawnił szczegóły akcji amerykańskich wojsk, w której zginął lider IS / EPA/US STATE DEPARTMENT / HANDOUT HANDOUT, East News/AP/Associated Press / Archiwum