Lider opozycji z apelem do Netanjahu, jest odpowiedź. Izrael po wyborach

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

- Społeczeństwo zagłosowało za zmianą (...). Izraelczycy opowiedzieli się przeciwko dalszym rządom Binjamina Netanjahu - stwierdził lider izraelskiej opozycji Gadi Ajzenkot, zapowiadając utworzenie rządu. Wyborcze zwycięstwo ogłosił jednak także obecny premier. Sondaże exit poll wskazują, że żadna ze stron nie może liczyć na większość.

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Binjamin Netanjahu i Gadi Ajzenkot
Izrael po wyborach. Ajzenkot z apelem do Netanjahu, obaj ogłosili wygranąJACK GUEZ / AFP / Pacific Press / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Lider opozycji Gadi Ajzenkot po wyborach wezwał Binjamina Netanjahu do odejścia z polityki, argumentując, że społeczeństwo wyraziło wotum nieufności wobec jego rządów.
  • Binjamin Netanjahu ogłosił sukces swojego bloku wyborczego i zapowiedział utworzenie silnego, prawicowego rządu, który ma wyeliminować zagrożenie ze strony Iranu.
  • Sondaże wskazują na pat parlamentarny, gdyż żadna ze stron nie zdobyła większości 61 mandatów, co czyni partie palestyńskie potencjalnym języczkiem u wagi.
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- Społeczeństwo zagłosowało za zmianą. Zaufanie obywateli straciła koalicja, która poniosła klęskę. Izraelczycy opowiedzieli się przeciwko dalszym rządom Binjamina Netanjahu - powiedział Gadi Ajzenkot po zamknięciu lokali wyborczych.

Wezwał premiera do zaakceptowania "wotum nieufności wyborców" i wycofania się z życia politycznego. Podkreślił, że przy tak wysokiej frekwencji, 77,7 proc., rozpisanie kolejnych wyborów byłoby błędem.

Izrael. Lider opozycji Ajzenkot wzywa Netanjahu do odejścia

Ajzenkot zapowiedział utworzenie "syjonistycznego rządu", który wprowadzi powszechny obowiązek służby wojskowej, doprowadzi do likwidacji Hamasu i będzie szanował wszystkie grupy społeczne.

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Sondażowe wyniki wyborów skomentował także Netanjahu. Polityk, podobnie jak Ajzenkot, przypisał swojemu blokowi zwycięstwo i zapowiedział utworzenie "silnego, prawicowego rządu". Wskazał także na Iran, twierdząc, że Izrael stoi przed "historyczną szansą" na wyeliminowanie zagrożenia ze strony tego kraju.

Według sondaży exit poll zarówno blok przeciwników Netanjahu, skupiający ugrupowania od prawicy po lewicę, jak i prawicowy obóz premiera mogą zdobyć po około 50 mandatów w 120-osobowym Knesecie.

Partia Netanjahu, Likud, prawdopodobnie pozostanie największym ugrupowaniem, ale żadna ze stron nie uzyska większości 61 mandatów. Języczkiem u wagi mogą okazać się partie reprezentujące izraelskich Palestyńczyków.

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