Zapowiedział, że jedyna droga do uwolnienia izraelskich zakładników to negocjacje.

Lider Hezbollahu obwinia Stany Zjednoczone

- To, co dzieje się w Strefie Gazy nie jest podobne do poprzednich wojen. To decydująca bitwa - zapowiedział. Nasrallah ujawnił również dwa główne cele. - Pierwszy to zatrzymanie agresji w Gazie. Drugie to zwycięstwo Hamasu i Gazy - powiedział. Przywódca Hezbollahu stwierdził, że "kraje arabskie i islamskie muszą pracować nad powstrzymaniem agresji w Gazie".